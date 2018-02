PAN denuncia que Karina Barrón es inelegible

Monterrey

Aunque no se atendió el caso porque fue una sesión extraordinaria donde sólo se tratan los puntos incluidos en el orden del día, el Partido Acción Nacional avisó este viernes a la Comisión Estatal Electoral (CEE) que la diputada independiente, Karina Barrón, quien pretende contender de nuevo por la diputación local por el distrito 8, es inelegible.

Gilberto de Jesús Gómez, representante del PAN ante la CEE, expresó que Barrón Perales, quien ganó la elección para el distrito 8, como ya es conocido, presentó su renuncia a este instituto político, pero presuntamente no completó el trámite para desligarse, y por lo tanto si busca reelegirse ahora por el Movimiento Ciudadano, no se podría, porque el plazo para la separación de un partido, venció en febrero de 2017.

"Me refiero a que Movimiento Ciudadano pretende reelegir a la diputada Karina Barrón a una diputación local, cuando la misma no ha concluido todavía el trámite de renuncia ante el PAN, es decir, no la queremos de vuelta, simplemente que es una ilegalidad que se pretenda reelegir cuando no ha concluido el trámite, siendo que la Ley Estatal Electoral marca los plazos para renunciar al instituto político por el cual fue electa, antes de quererse reelegir por otro instituto político para un cargo similar o igual.

"No puede accesar a la reelección porque no está concluido el trámite, en el PAN no queremos que regrese ni mucho menos, simplemente respetando la legalidad, si la misma no ha concluido el trámite, es decir, sigue siendo de alguna forma militante del PAN, no puede ser postulada para una reelección por otro instituto político", declaró.

Karina Barrón presentó su renuncia en agosto de 2015 a la bancada del PAN y a su militancia en el citado partido, sin embargo, ahora es impugnada por considerar que no completó el formato.

"Habría que ver la situación de la misma, pero por lo que vemos no ha concluido su trámite, y por lo cual es inelegible para una diputación local, por cualquier otro instituto político".

¿Era necesario entonces que hubiera ratificado?

"Así lo marca la ley. Lo que pasa es que la renuncia debió haber sido en febrero del año pasado (a más tardar), para una reelección, para otro cargo igual y puede ser postulada. Hay un trámite preestablecido que en este momento no tengo los pasos a la mano, pero la situación es que no ha concluido con el mismo", dijo Gómez.