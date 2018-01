PAN debe mejorar sus mecanismos de selección: Víctor Fuentes

Monterrey

Luego de la renuncia de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, al PAN, el presidente municipal de San Nicolás, Víctor Fuentes Solís, dijo que se deben mejorar sus mecanismos de selección de candidatos, ya que se han dado casos de administraciones polémicas provenientes del partido.

El alcalde dijo que el partido debe reflexionar en la forma en que selecciona a sus candidatos, y se refirió a las administraciones polémicas que ha tenido últimamente el municipio de Monterrey.

"Tenemos que mejorar nuestros mecanismos de selección de candidatos... en el caso de Monterrey han tenido alcaldías muy accidentadas como la de Margarita, Madero, Larrazábal, Jesús María Elizondo, bueno todo esto debe ser un proceso serio de análisis", dijo.

Fuentes Solís señaló que el PAN también tiene que mejorar la manera en que se relaciona con sus ex funcionarios, pues hay muchos casos, en todos los niveles, en que los políticos se desligan del PAN tras terminar sus respectivas administraciones.

"Un partido en donde sus dos ex presidentes de la República no están alineados con los intereses del partido, que no apoyan al partido, en donde en el caso de Nuevo León, el ex gobernador, a quien respeto y le mando un saludo, Fernando Canales, tampoco lo veo ya muy interesado en los temas del PAN", comentó.

Además, se refirió a los tres alcaldes del PAN que han administrado el municipio de Guadalupe, pues dos de ellos ya no son militantes del partido.

"No podemos ser una institución que así como salgan de alcaldes o de funcionarios, marcar la raya, que se convierta en un partido de puros burócratas partidistas", comentó.

El alcalde dijo que el presidente del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra, así como el líder nacional, Damián Zepeda, tiene mucho trabajo para mejorar esta situación y revertir los problemas con los candidatos panistas.

"Para cualquier instituto político, los ex presidentes, ex gobernadores, ex alcaldes, deben ser parte de su patrimonio político, importantes activos y en el PAN está sucediendo algo raro, esto no está pasando y hay que analizarlo", dijo.

Resaltó que el próximo proceso electoral será un parámetro para el PAN, por lo que se tendrá que hacer una reflexión para que se busquen a los mejores perfiles y no sólo se postule a los "amigos".

"Si se postulan nada más a los amigos, al acuerdo político interno, independientemente que sean los más aceptados o los más competitivos, eso es un gran riesgo.

"Buscar los mejores perfiles y no nada más lanzar a tal o cual porque me va a dar puestos para mis amigos y mi raza, lo que a veces sucede, si no lanzar a quien vaya a responder a los intereses de la gente", comentó.

Por último, dijo que en su opinión, la administración de la ex alcaldesa Margarita Arellanes sí tuvo muchas omisiones, pero no juzgó el hecho de que haya contratado un despacho jurídico para la defensa de su ciclo, pues es algo que muchos han hecho.

"Si es porque contrató un despacho jurídico, para que protegiera los hechos de su administración en el tiempo, pues lo han hecho cientos de alcaldes, no es la única, hay que ver por qué se le está señalando", concluyó.