Designaría TSJ a consejeros de Judicatura

Monterrey

Si existen dudas sobre si uno a dos nuevos miembros del Consejo de la Judicatura son imposiciones partidistas, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas, comentó que modificarían el dictamen de reforma a la Ley del Poder Judicial para dar facultades al Tribunal Superior de Justicia para que sea quien designe a esos dos integrantes.

Comentó que se trataba de un predictamen de reforma a la Ley del Poder Judicial que circularon a efecto de tener opiniones de diferentes grupos legislativos, de los propios promoventes de la iniciativa.

TE RECOMENDAMOS: SCJN deja en suspenso reformas a la Ley Estatal Electoral

"El plan ahí es citar a junta de comisión esta semana, se van a hacer unas modificaciones a los proyectos de ley, al final del día lo que yo les puedo adelantar, que lo que más ha causado ruido es que el propio Consejo de la Judicatura nombre a un juez, eso estamos en posición de eliminarlo y que sea el pleno del Tribunal quien haga las dos designaciones de jueces, no tenemos mayor intención que hacer un asunto plenamente institucional.

"Hay que partir de la base y lo vuelvo a repetir, que las propuestas de reforma de la Ley Orgánica no salieron de los diputados, fueron presentadas por abogados reconocidos de esta comunidad, por colegios de abogados, y la Corte me mandata a legislar, si eso causa ruido, que el Consejo de la Judicatura designa a uno de los jueces, no pasa nada, que los designe los dos el pleno del Tribunal Superior de Justicia, al final del día es un tema de fortalecer al poder Judicial y ellos tomarán sus decisiones", comentó.

Lo anterior, luego que ante la preparación de reformas constitucionales para elevar de cuatro a cinco el número de integrantes del Consejo, se presume que el PRI y el PAN mantendrían poder de decisión sobre los nombramientos, debido a que tienen algún tipo de afinidad con quienes integran este organismo.

Por su parte, a nombre de la bancada del PRI, el diputado Héctor García comentó que lo que pretendían era analizar la viabilidad de aprovechar la experiencia de quienes ya estaban o iniciar con nuevos integrantes.

"Se está analizando si es viable aprovechar la experiencia o si en realidad vale la pena iniciar con nuevos integrantes, se está analizando, yo aún no fijo postura, ni el grupo legislativo del PRI nos ha dicho esta es la postura, pero estamos analizando con mucha objetividad qué conviene más, si dejar a una parte de los consejeros con la experiencia que ya tienen, contrapesarlos con los consejeros que en todo caso propondría el Tribunal Superior de Justicia o todos nuevos", dijo García.