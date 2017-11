Piden a Jaime suspender firmas por negociación del PEF

Monterrey

La bancada del PAN en el Congreso local pidió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón suspender su recolección de firmas durante las próximas dos semanas, mientras se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2018 para dedicarse en "cuerpo y alma" a este asunto y a gobernar Nuevo León.

El coordinador del grupo legislativo, Arturo Salinas Garza, comentó que no estar al pendiente un día en la negociación del presupuesto implica perder millones de pesos para la entidad, además de obras necesarias.

"Es sumamente irresponsable, debería de seguir gobernando y no andar en campaña, no importa si se rebaja un día de sueldo o no, un día en la negociación del presupuesto implica perder millones de pesos para Nuevo León y las obras que son necesarias, creo que aquí lo que aplica es pedirle al gobernador que en las próximas dos semanas, mientras el Presupuesto de Egresos de la Federación sea aprobado, se dedique en cuerpo y alma a lo que se debe de dedicar, que es a gobernar Nuevo León y a buscar los recursos para que a Nuevo León le vaya bien.

"Seguramente va a afectar más, porque esta es una mezcla o coincidencia en el que el tiempo que ha dedicado a su campaña ha mermado en proyectos en beneficio de Nuevo León, pero entre menos tiempo le dedique a gobernar, más problemas se van a suscitar", dijo.

Expresó que está enterado del problema que enfrenta el mandatario estatal para juntar las firmas, ya que la ciudadanía no está contenta con el desempeño de su gobierno, pero que esta actitud en nada le ayuda.

"Hoy es un tema de presupuesto, mañana seguirán siendo temas de seguridad, pueden ser de educación, de salud, de pandemias, de muchas otras cosas, creo que tenemos que buscar que a Nuevo León le vaya bien y el gobernador debe de ser el principal interesado en que a Nuevo León le vaya bien, debería de dejar su recolección de firmas a un lado y hacerlo como dijo, sólo con sus promotores", declaró.

Reunión de SADM con vecinos

Por otra parte, ante el anuncio que hizo este miércoles la dirección de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), en el sentido de que ya no permitirán que los niveles de la presa de La Boca bajen del 80 por ciento, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco González solicitó una reunión con representantes de la paraestatal y vecinos del municipio de Santiago.

El legislador comentó que le pidió al titular de SADM, Gerardo Garza, encabezar tal reunión para explicar la situación de la presa.

"Incluso platicamos que ahorita es idóneo mantener los niveles óptimos y traer agua de El Cuchillo, porque será más caro si llegara a haber una escasez de agua, bombear más agua de El Cuchillo a La Boca que ahorita que está en un nivel óptimo, pero lo que si urge es una reunión, apenas se lo sugerí y lo están analizando", comentó.