Causa diferencias en Congreso segundo año de Gobierno

Un posicionamiento de los diputados del PAN en torno al segundo año del gobierno de Jaime Rodríguez que consideran ha sido un fiasco derivado de engaños a la ciudadanía y promesas incumplidas, desató la pasión por parte de integrantes de la fracción independiente, quienes entraron en defensa del Ejecutivo.

En tribuna, el diputado José Luis Santos presentó un posicionamiento de la bancada albiazul y generó comentarios de crítica de la bancada sin partido, quienes pidieron que se respetara al gobierno, y que por el contrario lo apoyaran y ayudaran.

"Han pasado dos años desde que inició este primer gobierno independiente y déjenme decirles que ha sido un fiasco en su desempeño. La gente, esa que voto por el Bronco se siente defraudada, engañada y las recientes encuestas que se publican en diversos medios de comunicación así lo demuestran.

"En tan solo dos años la percepción de la ciudadanía ha cambiado drásticamente y hoy el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón está reprobado. Pese a detectar anomalías por más de 3 mil 600 millones de pesos e investigar a más de 30 funcionarios y familiares de Rodrigo Medina, no han podido meter a la cárcel al ex gobernador Rodrigo Medina ni a ninguno de los presuntos involucrados en daños al erario público. 2 años de ruedas de prensa y procedimientos que nunca llegan a nada. Cero en el combate a la corrupción", expresó Santos Martínez al hacer uso de la tribuna.

Además, citó el caso del cobijagate, el no terminar la Línea 3 del Metro y tener una familia "incómoda" que anda en campaña.

De inmediato, el diputado independiente, Eugenio Montiel, respondió, y aunque dijo que es válida la crítica hacia el gobernador de parte un partido político, inmediatamente cuestionó el que no mencionaran que no se investigan adecuadamente las presuntas anomalías cometidas en la pasada administración municipal de Monterrey, de la ex alcaldesa panista, Margarita Arellanes.

"Lo que sí me llama la atención y lo digo con todo respeto, es que se le critica al gobernador, y soy el primero que lo digo, que se distrae por pensar en un asunto electoral, pero si lo mismo sucedía con la señora Arellanes y mi compañero ex alcalde fue uno de los promotores que la encuerdó en Lampazos para que fuera la candidata a gobernadora y no se le dijo absolutamente nada.

"Entonces yo pregunto, dónde hay una congruencia del tema, porque no es lo mismo ver los toros desde la barrera, entonces creo que debemos de ser congruentes y serios. No está como para que nos peleemos y que enfrentemos constantemente a una institución que requiere respeto, nuestro apoyo y nuestra ayuda, porque si le va bien a Nuevo León, nos va bien a nosotros y le va bien a nuestros hijos, padres y hermanos", declaró.