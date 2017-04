Cordero llama ‘ardidos’ a quienes impugnan a Merodio

Ciudad de México

El senador panista Ernesto Cordero acusó al grupo de organizaciones ciudadanas que impugnaron la designación de Paloma Merodio como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI de haberse convertido en un "grupito de académicos" que se sienten dueños de todos los nombramientos y que ejercieron violencia política contra una mujer, porque están ardidos.

En entrevista, Cordero recordó que él se excusó porque Merodio es esposa de su socio en un despacho de consultoría, pero pasada la elección puede asegurar que la funcionaria, de 31 años, acreditó que tiene los méritos para ocupar una de las vicepresidencias del INEGI.

Este domingo, organizaciones ciudadanas como el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Ethos Laborarorio, el IMCO y otros académicos emitieron un comunicado para insistir en la impugnación de la designación de Merodio.

“Sí tiene méritos, absolutamente, es una profesionista talentosísima y toda la reacción fue porque no es parte de ese grupito de académicos que se sienten dueños de todas las nominaciones y de todos los nombramientos, están ardidísimos y eso no se la perdonan, por eso fue evidente la virulencia con que la atacaron”, acusó el ex secretario de Hacienda.

De acuerdo con el legislador, aunque la Consejería Jurídica acompañó sólo con una carta la propuesta de Merodio al Senado, la funcionaria del INEGI engrosó su expediente consiguiendo documentos como la carta del Banco Mundial, que la acredita como Senior Consultant, pero quienes la impugnaron la sometieron a violencia política porque no forma parte de ese grupo de organizaciones sociales.

“Luego 17 oradores en contra, cilindreados por todas las organizaciones de la sociedad civil y todo mundo contra Paloma, que contó con la mitad de la bancada de Acción Nacional a su favor”, abundó.

Sobre las críticas en el Senado, Cordero Arroyo señaló que tanto su compañero panista Juan Carlos Romero Hicks, como el independiente Armando Ríos Piter, la criticaron porque ya se sienten candidatos presidenciales, pero Merodio “mostró temple y aguantó vara cuando ellos hicieron eco de esas organizaciones sociales, ya quisiera yo ver que aguantaran una cosa así”.









