PVEM está con mexicanos, no con partidos: Escudero

El presidente del Senado, Pablo Escudero, dijo que la lealtad que debe tener el Partido Verde (PVEM) es con los mexicanos y no con otras fuerzas políticas, “me parece que lo que habrá que plantear son los gobiernos de coalición donde quepan todos, es la única manera de resolver los problemas de este país no polarizando, sino sumándonos todos”.

“El PRI ha sido un aliado natural del Partido Verde, me parece que ha dicho ahora su coordinador Puente que están abiertos a platicar con los demás partidos, entonces esperemos a que platiquen y tomen las definiciones que deban de tomar”, agregó.



Luego de que el vocero del PVEM, Carlos Puente no descarta unirse al frente, Escudero señaló que ningún partido podrá ganar solo la jornada electoral del próximo año.



“No creo que nadie pueda ganar solo y creo que el que gane en alguna alianza, mas no coalición, lo hará con un margen de 28, 29 por ciento y con eso, lo que se puede es ganar, pero no se puede gobernar”, afirmó.



Entrevista, luego de inaugurar obras en la sede del Senado, el senador del PVEM señaló que su partido explora las posibilidades de hablar con los demás partidos, “es un buen camino”.

Consideró que debido a las condiciones por las que atraviesa el país lo que se debe buscar es tener gobiernos de coalición en donde los mejores de todos los partidos trabajen de manera conjunta para atender los temas prioritarios para este país.





