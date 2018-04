Ningún gobierno federal puede solo con inseguridad: Osorio Chong

Altamira

El coordinador de los candidatos a senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que ningún gobierno federal puede solo con los problemas que enfrenta estados como Tamaulipas, necesita el apoyo de los estados y municipios, que a la fecha tienen debilidades.

"No puede la federación ó cualquier gobierno que la encabece, solamente resolver el problema de Tamaulipas, necesitan de su autoridad local pero fundamentalmente necesita de sus autoridades municipales, pero mucha de las ocasiones no cuentan con las fortalezas institucionales para poderlo resolver, por eso la iniciativa que mandamos, de que en lugar de hacer policías municipales, que sean 32 policías estatales que se puedan evaluar profesionales, y que se puedan sancionar conforme a su responsabilidad, esta iniciativa no paso, está en el Congreso, son una de las cosas que me llevan al Congreso.

TE RECOMENDAMOS: Osorio analiza estrategia de seguridad en Tamaulipas



En una visita que hizo al municipio de Altamira ara entregar nombramientos a la estructura, aseguró que los senadores del PRI van a empujar la iniciativa para que haya policías únicas, misma que hizo el ejecutivo pero que sigue en la congeladora. Aseguró además que los candidatos del PRI van a sumar no a restar.

El exsecretario de gobernación y candidato plurinominal al Senado de la República arribó al salón privado en Avenida Universidad, donde tendrá una reunión con la militancia de Revolucionario Institucional de Tampico y Ciudad Madero.

Se encuentran acompañándolo los candidatos al Senado Yahleel Abdala y Alejandro Guevara, así como los candidatos a la Diputación Federal de los Distritos 07 y 08, Griselda Carrillo y Elvia Holguera Altamirano y el candidato a la alcaldía de Madero, Julio César Barrientos.





JERR