Se debe aplicar la ley por encima de liderazgos caprichosos: Osorio

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó a quienes ante resultados electorales desfavorables, alientan la división y no reconocen a las instituciones del Estado.

"Contra ellos, contra quienes están en esta circunstancia de rechazo, de no reconocimiento, de no saber que estas instituciones son producto del esfuerzo de todas y todos los mexicanos por generaciones, hay que aplicar siempre la ley, siempre la ley para estar por encima de caprichos personales, de liderazgos que sólo llevan a nuestro país al fracaso y al retroceso", dijo.

Al participar en el Encuentro Nacional de Tribunales y Salas Electorales de Tlaxcala, Osorio Chong indicó que la democracia garantiza el respeto a la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, pero al mismo tiempo produce resultados que se ven reflejados en la vida cotidiana de las personas.

Agregó que la inclusión social, el bienestar y la igualdad de oportunidades requieren de instituciones sólidas como cimiento del Estado de Derecho para que nada ni nadie estén por encima de la ley.

Por ello, abundó, los tribunales electorales son pieza clave de la democracia mexicana, porque las controversias entre partidos son naturales en una sociedad plural.

"O por consecuencia de un proceso muy competitivo o por la naturaleza de quienes participan, de aquellos que todavía seguimos escuchando que les da gusto, obvio, un resultado favorable, pero rechazan cuando no les es favorable y crean también un ambiente postelectoral difícil, complejo, que no alientan al desarrollo, que alientan a la división, al encono. Todavía escuchamos voces, increíblemente, de aquellos que no reconocen a las instituciones del Estado mexicano", advirtió.













