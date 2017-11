Osorio Chong critica “apología del delito” en sexenio pasado

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó que en el gobierno anterior se hacía “apología del delito”, al presentar a los presuntos delincuentes en medios de comunicación, rodeados de armas y drogas.

“Se llama apología porque lo único que están generando es que se generan historias, se generaban historias que nuestros niños, que nuestros jóvenes veían, y se hacía aspiracional, y me gustaría ser como él, manejar esa enorme arma, enfrentar a los policías, tener dinero mal habido. Eso es lo que se hacía cuando se detenía a un delincuente, y eso lo quitamos de los medios de comunicación”, dijo el funcionario en Pachuca, durante la inauguración de la segunda etapa del programa “Pachuca se pinta”.

Acompañado por el gobernador Omar Fayad, Osorio Chong dijo que hace cinco años, los “delincuentes y sus cómplices” eran presentados frente a las cámaras en cualquier horario, y que en ocasiones ni siquiera se trataba de grandes objetivos.

“Hoy se presenta a un delincuente como es, se le agacha la cabeza y se le lleva a que rinda cuentas ante la justicia”, destacó durante un encuentro con vecinos de la colonia Cubitos.

De acuerdo con el secretario, la exposición excesiva de presuntos delincuentes tuvo como consecuencia que hoy los detenidos sean jóvenes.

“Pero sí hubo consecuencias, y hubo consecuencias en el que muchos de los delincuentes que hoy estamos deteniendo, están entre los 18 y los 29 años, resultado sin lugar a dudas, una parte, no necesariamente de la necesidad, porque hay quien, algún político por ahí dice es que es por la necesidad. No, no es cierto”, dijo.

El secretario aseguró que la administración de Enrique Peña Nieto apostó por una estrategia de combate al crimen en dos vertientes: prevención del delito y fortalecimiento de las policías, a las que dijo, mejoraron sus condiciones laborales.

“(…) policías bien preparados, bien pagados, capacitados, con controles de confianza. Sí, ese es un camino bien importante, y lo vamos a seguir haciendo”, destacó.

Osorio Chong celebró la detención de Samuel N, alias “El Tortillero”, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, ocurrida hoy en Querétaro, y aseguró que la coordinación entre autoridades de distinto nivel permitió detener al presunto líder criminal.





