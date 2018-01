Sin presidentes municipales en la mira penal: OSFEM

Toluca

El ex presidente municipal de Naucalpan, David Sánchez Guevara, preso por el delito de peculado desde 2015, ya no tiene pendientes o auditorias bajo investigación, informó el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Valente Baz Ferreira, luego de indicar que no tienen alcaldes en la mira penal.

En las revisiones que han hecho, dijo, detectaron algunos problemas de carácter administrativo donde han realizado observaciones que los ediles tuvieron que solventar o resarcir, sin la necesidad de buscar alguna denuncia penal por la existencia de un delito sancionable en el Poder Judicial.

En las auditorias hechas hasta el momento no ha encontrado empresas inexistentes o compras ficticias, tanto del gobierno estatal como de los ayuntamientos mexiquenses que pudiera implicar una responsabilidad penal, por el desvío de recursos públicos.

El último caso que detectaron fue el de Naucalpan, donde se presentaron tres recursos porque no ejecutaron acciones contempladas en los gastos del ayuntamiento, como la entrega de un cheque a una empresa que no hizo un andador, la compra de uniformes no entregados y la nula ejecución de obras del programa "Banqueta Digna".

Todo lo que debían revisar de esa administración ya se hizo y entregó a las autoridades correspondientes, presentando las pruebas encontradas y respondiendo a las inquietudes de los juzgadores a cargo de los procesos en contra del ex alcalde priista.

Lo más común son faltas de carácter administrativo que llegan a implicar sanciones de este tipo pero nada relacionado con desfalcos. Las sumas observadas a los ayuntamientos en su conjunto, en cada verificación de sus cuentas públicas se han ido atendiendo sin mayor problema, durante los plazos establecidos en la ley.

Fernando Baz Ferreira puntualizó que cuando un bien está visible no hay dificultades graves.

"No hay ninguna cuestión que sustente algún asunto penal, son administrativas resarcitorias, cuando un fondo sí fue utilizado es administrativa resarcitoria, pero cuando hay adquisición de un bien o un servicio donde el bien no existe se tiene que ir a la cuestión penal porque hicieron una compra ficticia".

El titular del OSFEM enfatizó que mes con mes hacen diversas revisiones y luego una al final del ejercicio fiscal. Este año, en unos meses van a revisar el comportamiento de todo 2017 para determinar si hay faltas que turnar a la Junta de Coordinación Política.

KVS