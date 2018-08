Milenio Digital

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) negó que dejará mil expedientes rezagados, como se denunció por asociaciones civiles, y apuntó que únicamente se tienen en ese estado 315.

A través de un comunicado, la Comisión informó que el número de expedientes que se encuentran actualmente en rezago es de 315, los cuales deberán de estar concluidos antes de finalizar el presente encargo, salvo casos de excepción relacionados con peritajes que deben practicarse por instituciones ajenas a la Comisión.

Durante la gestión y a propuesta del propio organismo, de acuerdo con el comunicado oficial, se redujo el plazo para resolver un expediente de seis a cuatro meses, por lo que si se hubiera continuado con el plazo anterior no existiría rezago alguno; sin embargo, el ánimo de la Comisión es mejorar constantemente en beneficio de los usuarios.

En lo que va de este periodo, precisó la CDHEH se han atendido a 40 mil 193 personas y se han tramitado 6 mil 849 expedientes de queja.







Mienten activistas: Cuatepotzo

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, consideró que los activistas especulan, “alborotan a la gente”, mienten y usan para otro tipo de fines el proceso de la renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Esto, luego de que integrantes de la Asociación Civil Servicios de Inclusión Integral (SEIINAC), la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH) y el Colectivo Equidar desaprobaran los términos de la convocatoria para el proceso de designación y selección del titular de presidencia de la CDHEH.

“Yo creo que hay desconocimiento sobre el tema, nosotros no inventamos ningún término, lo establece la ley. Yo creo que ellos son expertos en derechos humanos y lo primero que deberían de estar haciendo es revisar la ley; esta legislatura no hizo más que cumplir con los tiempos establecidos en la ley, no hay albazos, no hay premuras, no hay más que cumplimiento”, sostuvo Cuatepotzo Pérez.

Indicó que si los activistas señalan que el tiempo del análisis de los perfiles para el nuevo ombudsman es corto es estar en contra de la ley, “no estamos por fuera de ningún tiempo”.

En cuanto que los integrantes de las asociaciones piden tener voz y voto en el análisis de los perfiles, la legisladora local apuntó que para eso están los diputados.

“La Constitución dice que somos los diputados quienes tenemos que hacer el proceso de elección, si ellos creen que están por encima de la Constitución qué clase de organización civil estamos avalando”, agregó.

Pidió a los activistas dejar de especular y que si tienen alguna duda que se acerquen a Servicios Legislativos del Congreso del estado preguntan cómo están las condiciones de la convocatoria.





