Teodoro Santos

La solicitud de condonación del impuesto predial para 20 inmuebles de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ante el ayuntamiento de Pachuca, mismo que fue rechazado por el Cabildo municipal, se debió a que se busca un ahorro en los gastos de la institución universitaria, aseguró el rector, Adolfo Pontigo Loyola.

Señaló que buscará un diálogo tanto con los integrantes del Cabildo municipal, así como con la alcaldesa para que se pueda tener este apoyo y se condonen los pagos de este impuesto, el cual asciende a un total de un millón 783 mil 226 pesos, ya que el ahorro de este recurso significaría una inversión a otros proyectos de la institución.

“No me he sentado a platicar con la presidenta municipal, pero cuando pueda sentarme con ella veremos la posibilidad de obtener este apoyo. Me queda claro que el Cabildo tiene autonomía, entonces que ese tema se pueda tratar ahí, que se pueda ayudar para poder cumplir, pero no me he sentado con ellos. Buscamos realizar todo aquello que nos pueda significar el ahorro de algunos recursos para indexarlos en otros proyectos de la institución; como dicen por ahí ‘pedir no empobrece’, el asunto es pedir no exigir, todo en el marco del derecho”, añadió.

En cuanto a los seis inmuebles registrados a nombre de la UAEH que son casas particulares, refirió, será un tema que hay que analizar porque desconoce a qué inmuebles hace referencia el órgano colegiado para rechazar esta petición, “habrá que verlo, no sé a qué inmuebles se refiere; es muy general lo que están cuestionando y hay que ver, a lo mejor ahí está la respuesta de su negativa”.