Docentes que se manifestaron no participaron en Examen de Oposición: SEP

Elvia García

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el grupo de personas que se dieron cita en las instalaciones de la dependencia solicitaron una contratación para ingresar al Servicio Profesional Docente en la Educación Básica.

Te recomendamos: Maestros protestan en Puebla para exigir recontratación

No obstante, la dependencia estatal precisó que la mayoría de ellos no participó en el Examen de Oposición para la asignación de una plaza, es decir, que en este momento todavía no existe una relación laboral con la SEP.

Además, destacó que toda contratación docente está sujeta a los perfiles autorizados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y a las vacantes disponibles conforme a lo estipulado en la convocatoria respectiva.

AMV



​