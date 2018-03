Piden a Daniel retirar publicidad; esperan resolución final

Monterrey

Luego de que denunciaran al aspirante independiente a la alcaldía de Guadalupe, Daniel Torres Cantú, por realizar actos de campaña anticipada al no retirar publicidad personalizada, la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó un acuerdo de medida cautelar para que sean retiradas.

Helios Imerio Salazar López, quien también es aspirante independiente a la alcaldía de Guadalupe y que realizó la denuncia en contra del ex priista, informó que el acuerdo de medida cautelar implicaba que Daniel Torres debía retirar la propaganda utilizada en la etapa de obtención de firmas.

"Estamos en espera precisamente de la resolución, por el momento se acordó aprobar la medida cautelar donde le indican que remueva las lonas por afectar el tema de la equidad de la contienda, sin embargo, la resolución final, ya sea una sanción o lo que determine la Comisión Estatal Electoral", comentó.

De acuerdo a Salazar López, el aspirante fue notificado el viernes 2 de marzo por la tarde, momento a partir del cual tenía 12 horas para cumplir con la medida cautelar, es decir, pintar las bardas y remover lonas que tenían su publicidad.

Aunque no pudo asegurar si Daniel Torres cumplió con la medida cautelar en su totalidad, Salazar López dijo que ya verificaron algunos puntos y las lonas sí fueron retiradas.

"Me imagino que ya debe de estar retirada si hubiera cumplido con esta medida cautelar... no hemos visto todas, las que alcanzamos a ver ayer ya las habían retirado, y andaban pintando bardas, sin embargo, a la fecha no sabemos si ya retiraron todas", dijo.

A pesar de que pidió a las autoridades electorales negarle a Torres Cantú el registro como candidato, Salazar López dijo que esperarán la resolución de la Comisión Estatal Electoral para precisar si es suficiente castigo por los actos.

"Yo tengo mucha confianza en que la autoridad, en este caso la Comisión Estatal Electoral, realice de manera imparcial y aplique adecuadamente lo que indica el artículo, sin embargo, si consideramos nosotros que no es así, iríamos a otra instancia, como el Tribunal Estatal Electoral o una instancia federal", comentó.

Por último, dijo que será probablemente esta semana cuando se dicte la resolución, y dijo que personal de la CEE le ha comentado que consideran que sí debería haber sanción.