Dialogarán con ciudadanos por Ley de Radio y TV

Monterrey

Luego de que un grupo de ciudadanos que protestan por la remoción de Opus 102.5 entregaran una iniciativa de ley para crear el nuevo Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, el diputado local del PRI con licencia, Héctor García, dijo que tomarán en cuenta sus peticiones, aunque todavía no tienen fecha para dictaminar una ley.

Luego de sostener una reunión con algunos ciudadanos, quienes domingo a domingo han estado manifestándose pacíficamente por la situación que vive la estación de radio cultural de Nuevo León, García dijo que ya escucharon sus peticiones y dijo que analizarán la iniciativa.

Sin embargo, adelantó que es complicado dada la cargada agenda que tiene el legislativo, además del periodo electoral, por lo que no pudo dar una fecha en la que se puedan crear mesas de trabajo para generar un anteproyecto.

"No tenemos aún fecha para dictaminar ese tema, ha sido un tema que por un lado el Gobierno presentó una iniciativa hace algunos meses, para ese mismo tema, los ciudadanos presentaron otra, entonces tenemos dos iniciativas que analizar y sobre ella, en su momento pudiera haber una situación", comentó.

Fue el 8 de noviembre cuando Jaime Rodríguez Calderón, ahora gobernador con licencia, envió una iniciativa para crear el Sistema de Radio y Televisión como una entidad pública descentralizada, atendiendo a lo que dictamina la ley federal.

Por su parte, el grupo de ciudadanos de Opus hizo lo propio el 15 de enero, con las modificaciones correspondientes ante el descontento que tuvieron cuando leyeron la iniciativa del gobernador con licencia, algo que ya explicaron al diputado Héctor García.

"Presentan una posición de que no debe haber comercialización en ese tema, que no debe haber deuda por parte de este organismo público descentralizado como se pretende hacer, que no debe de comercializar ningún tema sino solamente recibir aportaciones en especie, hablan de la creación o de incluir un comité de participación ciudadana que nosotros coincidimos con ellos", mencionó el legislador.

Héctor García mencionó que los ciudadanos le mencionaron el 4 de febrero como fecha límite para la creación de esta entidad descentralizada, algo que él descartó como una "fecha fatal", pues todavía hay margen para los cambios.

"En el tema de Radio y Televisión, cuando es estatal, se habla de que en un año debió haberse hecho, quiere decir que ese año vencería el 4 de febrero, pero no necesariamente es una fecha fatal.

"La norma federal establece que en un año debe iniciarse a regular precisamente el marco normativo de esta empresa descentralizada", comentó.

Por su parte, José Luis Rodríguez, uno de los ciudadanos que presentaron la iniciativa de ley, dijo que el acercamiento con el legislador fue positivo, y que sus puntos de vista ya fueron escuchados, aunque aseguró que el diputado les dijo que serían tomados en cuenta.

"Tuvimos oportunidad de platicar con él, él nos asegura que van a ser consideradas, no nos asegura que va a salir así la ley, pero ya entendió nuestros planteamientos, nos dijo que tuviéramos la seguridad que se iban a considerar”, concluyó José Luis.