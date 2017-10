Por falta de quórum, Senado no discutirá hoy caso Fepade

Ciudad de México

Por falta de quórum en la sesión de hoy, el Senado no discutirá si se restituye o no al ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto.

A la reunión convocada para esta mañana únicamente asistieron 45 legisladores, por lo que el presidente del Senado, Ernesto Cordero, canceló la sesión por falta de quórum.

En entrevista, Cordero afirmó que la decisión de paralizar el Senado pone en riesgo la Ley de Ingresos y los senadores deben cumplir con su responsabilidad.

"Los senadores estamos aquí para trabajar, cumplir con nuestra responsabilidad y quien no se presente asuma sus consecuencias", dijo.

Agregó que confía en que mañana hayan condiciones para sesionar e informó que se publicará la lista de legisladores que no acudieron.





(Ernesto Cordero, presidente del Senado. Foto: Octavio Hoyos/Milenio)





Por su parte, el senador petista Miguel Barbosa comentó que no iban a permitir un procedimiento irregular impuesto por el PRI y el Partido Verde en la Junta de Coordinación Política "que prácticamente sirve para corromper a los senadores, eso no lo vamos a validar".

Mientras que el panista Javier Lozano, descalificó la toma de tribuna realizada ayer por la oposición y afirmó que no tiene problema con que el voto sea a la vista de todos en el tablero, pero es inadmisible que se tome la tribuna "como gañanes para imponer su santa voluntad".







ALEC