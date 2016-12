Pide la ONU combate "eficaz" a la impunidad

México

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU exhortó a México a focalizar más su lucha contra la impunidad, pues es una medida eficaz en el combate a la tortura y los malos tratos.

Al concluir la misión de la delegación, que inició el pasado 12 de diciembre y fue encabezada por Felipe Villavicencio, también llamó a legislar en la materia de acuerdo con los estándares internacionales.

“Ocho años después de nuestra primera visita a México, las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”, destacó el experto.

Después de reunirse con autoridades federales, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el subcomité informó que, de conformidad con las estadísticas oficiales, a nivel federal existen más de 4 mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura; sin embargo, el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo.

Durante su estancia de 10 días en el país, el grupo de la ONU visitó 32 penales, además de estaciones migratorias, centros psiquiátricos y prisiones militares en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y mantuvo entrevistas individuales y colectivas confidenciales con personas privadas de su libertad.

Identificó “sólidos hallazgos sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas son recluidas, los cuales fueron compartidos de manera confidencial con las autoridades mexicanas.

“México es un firme defensor de los derechos humanos a escala internacional y fue uno de los Estados pioneros en la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El compromiso de México con la prevención de la tortura fue demostrado durante nuestra visita a través de la excelente cooperación brindada por las autoridades y el acceso irrestricto e inmediato a los lugares que quisimos visitar de manera no anunciada”, destacó Villavicencio.

En esta segunda visita, que terminó el 21 de diciembre, el subcomité resaltó la importancia de que el órgano nacional independiente de supervisión, conocido como el Mecanismo Nacional de Prevención, cuente con estas mismas facilidades cuando venga al país.

Asimismo, presentará a México un informe confidencial con observaciones y recomendaciones para la prevención de la tortura y los malos tratos de las personas privadas de su libertad. Como a todos los otros Estados partes del Protocolo Facultativo, alentó a México a hacer público ese reporte, como ya lo hizo luego de su visita en 2008.

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, dijo que las observaciones del mecanismo serán de relevancia para el fortalecimiento de las acciones de las autoridades para la prevención efectiva de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a fin de avanzar en su erradicación.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, habló del proyecto de ley general de tortura, analizado en el Congreso de la Unión, que busca una legislación apegada a los más altos estándares internacionales que se apruebe lo más pronto posible.

El subprocurador de Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, subrayó el compromiso de la PGR con la erradicación de la tortura y destacó como prioridad el fortalecimiento de las capacidades de los agentes del Ministerio Público.

En el encuentro con los cuatro integrantes del subcomité también estuvieron presentes la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías, y representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Senado.

EL PRI ACUSA AL PAN DE “ATORAR” EL MANDO MIXTO

PRI, PAN y Morena en la Cámara de Diputados confrontaron posiciones por la crisis de seguridad que atraviesa el país; el vicecoordinador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, culpó a los panistas de frenar la aprobación del Mando Mixto, mientras que el líder blanquiazul, Federico Döring, y la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, coincidieron en que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la deficiencia de la estrategia del gobierno federal y en las malas decisiones económicas “que han recrudecido el encono y generado más violencia”.

Respecto a la nota publicada por MILENIO sobre que 2016 es el año con más homicidios en lo que va del sexenio, Ramírez Marín dijo: “Yo le echo la culpa a los legisladores del PAN que no han querido darle velocidad; la atención de los gobiernos locales en el caso de los policías está atorado. El PAN esperó el resultado de las elecciones y ahora no sé qué espera, pero está viendo cómo acomodar la legislatura a la conveniencia de sus gobernadores y no puede ser”.

Döring recalcó que el aumento de homicidios y de la violencia se debe al fracaso del gobierno federal en materia económica y a la nula estrategia de seguridad, y negó que su bancada esté “atorando” la aprobación del Mando Mixto.

Con información de: Elia Castillo y Fernando Damián/México.