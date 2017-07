Frente por la Dignidad realiza octava marcha en Nueva Rosita

Nueva Rosita, Coahuila

El Frente por la Dignidad de Coahuila realizó esta tarde su octava marcha contra los resultados de la elección del pasado cuatro de junio y Guillermo Anaya Llamas reiteró que, “seguiremos luchando hasta que se haga justicia y recuperemos la elección que nos robaron”.

La manifestación, a la que asistieron alrededor de mil personas, tuvo lugar en esta ocasión en el municipio de San Juan de Sabinas, donde el ex candidato panista a la gubernatura fue acompañado por quienes fueron sus contrincantes: Armando Guadiana Tijerina, Luis Horacio Salinas, Javier Guerrero García y José Ángel Pérez Hernández.

La marcha partió de la Plaza de la Chimenea y concluyó en la explanada de la presidencia municipal, donde dieron mensajes referentes a que la lucha para anular los comicios que dieron por ganador al priista Miguel Riquelme Solís sigue.

“Hemos recorrido los municipios y las principales regiones de Coahuila. Hoy estamos aquí donde la gente tiene que saber de viva voz de nosotros las acciones que hemos realizado a un mes de la elección”, expresó Anaya Llamas.

Javier Guerrero García y Luis Horacio Salinas, quienes contendieron por la vía independiente a la gubernatura, destacaron el apoyo de la ciudadanía hacia el frente y que por eso alcanzarán su objetivo ante las instancias jurídicas.

“Venimos a la Región Carbonífera a recuperar energía en esta lucha cívica por los ciudadanos coahuilenses. Estamos luchando por recuperar la legalidad en el Estado de Coahuila”, declaró el primero.

Por su parte, Armando Guadiana, ex candidato de Morena, insistió en que no permitirán la imposición de Miguel Riquelme Solís como gobernador que cuide las espaldas de los hermanos Moreira.

“Esperemos que para fines de agosto se dé la decisión final y los argumentos jurídicos lo tiene la autoridad. La anulación de los comicios de gobernador se va tener que dar porque no podemos permitir más cinismo y desvergüenza de los Moreira”.

José Ángel Pérez Hernández, ex candidato del PT, exhortó a los ciudadanos a seguir las actividades del frente y no caer en provocaciones.

“La lucha es de forma pacífica y respetuosa. No nos vamos a dejar y el león que estaba dormido en Coahuila ya despertó”.







rcm