Informe del INE son tácticas de contención: Vera López

Saltillo, Coahuila

El supuesto rebase de tope de gastos de campaña del PRI y del PAN es una artimaña para hacer creer a la ciudadanía que se actúa, pero en realidad lo que se busca es conservar el poder, consideró el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López.

Dijo que él lo ve como tácticas de contención que están utilizando los actores políticos al ver que la gente salió a manifestarse, con las marchas de inconformidad por los resultados de la elección en la entidad.

Hizo también un llamado a arriesgar la vida y luchar por la verdad, a no permitir que los políticos continúen engañando a la población y robando el dinero de las arcas públicas.





Y cuestionó el destino de los 34 mil millones de pesos de la deuda pública de Coahuila, por lo que pidió actuar con responsabilidad ciudadana para eliminar "el yugo" de la persecución, de las amenazas y construir una sociedad honesta.

En entrevista, Vera López, comentó que México necesita una cirugía profunda, pues lo que ha venido ocurriendo en cada proceso electoral no va a cambiar en el futuro, “no van a cambiar las mañas, ni los abusos, ni el deterioro social que representan todos los procesos electorales”.

Precisó que la democracia mexicana sólo funciona en las elecciones pero no está considerada una verdadera participación ciudadana en la Constitución Política, una participación con la que se frene la deshonestidad, la manipulación de la ciudadanía.

Sin comentarios por investigación contra Norberto Rivera El Obispo de la Diócesis de Saltillo se negó a emitir opinión en relación a la investigación que la PGR realiza en contra del Cardenal Norberto Rivera por el presunto encubrimiento de pederastas, pues dijo "en eso yo no estoy, no tengo palabra porque no estoy en eso".





