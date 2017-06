Nuevo Sistema de Justicia Penal deja sin empleo a abogados

Altamira

El nuevo sistema de Justicia Penal ha dejado sin empleo a abogados penalistas, dijo el litigante y ex director de la Facultad la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Genaro Aguirre, quien aseguró que debido a que son muchos delitos por los que los detenidos obtienen su libertad ya no es necesario contar con un defensor.

Indicó que han sido unos 100 litigantes en la zona los que se han visto afectados, aclaró que en su caso por ejemplo en lo que va del año solo ha tenido dos casos.

Explicó que esta situación ha dejado sin mucho trabajo a un 70 por ciento en el área penal, y reconoció que en este momento son los acusaciones por la comisión de delitos federales los que representan una buena oportunidad para los abogados.

“En materia penal nos estamos quedado sin trabajo, ya va a cumplir un año el procedimiento y yo tengo apenas dos asuntos, antes caían muy buenos negocios, en material federal sobretodo, fuera de aquí la mayoría mis asuntos son fuera de aquí, un asunto federal requiere mucho tiempo pero con que haya unos 10 se vive perfectamente”.

Y es que con el nuevo Sistema de Justicia Penal son muchos los delitos que ya no derivan en una detención, pues hay una lista de ilícitos no graves, como el fraude o el robo domiciliario o simple, que tras ser presentado ante el Ministerio Público el infractor queda libre, y su proceso de sigue sin cárcel preventiva como antes, por lo tanto ya no se necesita un defensor.

JACM