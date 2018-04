“Nuevo León no le dará otra oportunidad a Meade”

Monterrey

Luego de las promesas del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, de invertir en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y en la Ecovía, la bancada del PAN consideró, que aunque puede tener buenas ideas y buenas intenciones, Nuevo León no le dará una segunda oportunidad, ya que no cumplió cuando estuvo en el Gobierno Federal actual.

El vicecoordinador del grupo legislativo del PAN, Daniel Carrillo, expresó que además ni siquiera se enteró de que Meade estuvo de gira en la entidad.

“No sabía que había venido, pero yo creo que Nuevo León no le va a dar una segunda oportunidad; ya estuvo, prometió ayudar a Nuevo León, no lo ayudó, yo creo que la ciudadanía se dio cuenta cuando hubo un compromiso de terminar la Línea 3 del Metro, no hables de otra cosa, creo que la gente de Nuevo León sí se acuerda de ese episodio, y por ello yo creo que Nuevo León no le va a dar una segunda oportunidad.

“Tal vez pueda ser en otros estados, pero no aquí en Nuevo León, aquí en Nuevo León quedó mal en materia de proyectos y creo que uno de los proyectos después del tema de inseguridad, más importantes es el de la movilidad, si el transporte público era básico para atender la problemática que tiene la zona metropolitana de Nuevo León”, declaró.

El compromiso de Meade, en el caso del aeropuerto, se hace en medio de la polémica que se vive por la creación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se ha opuesto a su construcción por diversas causas relacionadas con presunta corrupción.

Carrillo reiteró que José Antonio Meade, siendo secretario de Hacienda y Crédito Público, vino a la oficina del hoy gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, donde hizo algunos ofrecimientos de apoyo económico para obras locales y quedó mal.

“Ya lo veremos, yo digo que no (le va a ir bien en Nuevo León), yo creo que la población entendió y filtró muy bien la estructura, e incluso las visitas que vino a hacer, no vino Peña a la oficina de El Bronco, (y Meade) vino como secretario de Hacienda y de Desarrollo Social, y le quedó mal a Nuevo León en todo lo que se prometió que se iba a echar a andar.

“Mientras la Línea 3 del Metro no tenga vagones y no avance, no creo que le den una segunda oportunidad. Puede tener buenas ideas y buenas intenciones, pero la historia le va a afectar en Nuevo León”, declaró.