Nuevo fondo de 300 mdp será para ayudar a municipios: PAN

Monterrey

El nuevo Fondo para Proyectos de Infraestructura Municipal de 300 millones de pesos creado en el Presupuesto de 2017, será para beneficiar las obras en los ayuntamientos de la entidad, manifestó este jueves el integrante de la Comisión de Presupuesto, Daniel Carrillo Martínez.

En entrevista mencionó que se trata de una partida similar a la del Fondo Metropolitano pero con la cual se buscarán realizar proyectos de impacto.

"Ahora con este presupuesto lo que estamos haciendo es que el gobierno del Estado pueda establecer obras tipo las del metropolitano, pero con recursos estatales, pero que beneficien al desarrollo regional y municipal.

"Creo que si bien es una cantidad pequeña para el presupuesto estatal, puede abonar mucho en obras pequeñas que puedan ser incluso del paripaso con el municipio.

"Es nuevo en el sentido de que el Gobierno del Estado puede aplicar recursos, sin necesidad de que la Federación tenga un Fondo Metropolitano, específicamente para los municipios", mencionó.

El legislador panista añadió que la distribución dependerá de los proyectos y serían definidos por un Consejo donde participan alcaldes y dan sus opiniones.

"Hay un consejo donde participan alcaldes, dan opiniones, tendrán que entregar al Consejo Estatal de Planeación sus proyectos para ver cuáles son prioritarios.

"Es un fondo muy pequeño, no alcanzará para todas las obras, pero si ya existe un Consejo Estatal de Planeación creo que con este monto pudiera empezar a desarrollar proyectos", dijo.

Carrillo agregó que con este recurso se podrá atender las zonas marginadas, carreteras y espacios de largo alcance.

El legislador expuso que el Fondo no está establecido en la Ley de Coordinación Hacendaria debido a que los proyectos a financiar estarán evaluados por el Consejo. "Si no funciona y si esto no trae resultados lo tendremos que quitar", apuntó.

KDSC