Nueva Ley incluirá embargos contra morosos de predial

Monterrey

El alcalde Mauricio Fernández Garza solicitó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Código Fiscal del Estado de Nuevo León recién aprobado por el Congreso local para proceder legalmente, incluso con embargos, contra quienes no paguen el impuesto predial.

Al salir del Palacio de Gobierno de la reunión de seguridad con los alcaldes metropolitanos y el Gabinete Estatal, señaló que busca aplicar la Ley y conocer las sanciones y recursos legales que podrá interponer el municipio contra los morosos y amparados que no paguen el impuesto.

Por ello, agregó, también pidió apoyo a Manuel González, secretario general de Gobierno, para que le envíen la Ley.

“Le pedí a Manuel que me mande la nueva ley donde se endurecieron la medidas para quienes no paguen; San Pedro es el municipio más cumplido a nivel nacional, pero siempre buscamos medidas y qué bueno que se endurezca la Ley.

“Absolutamente (la aplicaría). Le pedí al gobernador que si nos manda la iniciativa para leerla ahora en vacaciones, y ver cómo podemos aplicar medidas, ahora sí te pueden incluir embargos y puede incluir procesos legales, que, sin duda, en San Pedro lo vamos a aplicar”, dijo el munícipe.

Asociaciones de vecinos y activistas sociales de San Pedro han anunciado desde la semana pasada la resistencia civil para suspender los pagos del impuesto predial.

El alcalde señaló que ya no “batallarán tanto” para presentar recursos y no prosperen los amparos.

“Es lo que entiendo, no conozco la ley, entiendo que ya lo aprobaron los diputados y me interesa conocerla en detalle, es para el año que entra, acabo de pedírsela al gobernador y al secretario general de Gobierno, el que no pague ahorita si el municipio pueda legalmente ir en contra de ellos.

“Antes batallabas más y ahora no batallaremos tanto, y además, antes eran mucho más procedentes los amparos al no pagar el predial, porque a final de cuentas aparecería la figura del tesorero municipal, esa, de hecho, fue una iniciativa de San Pedro, ya se quitó esa figura y ahora ya no van a proceder los amparos como eran antes, va a ser mucho más difícil lograr que alguien consiguiera un amparo contra el predial”, expresó Fernández Garza.