Corriente del PRD pide frente amplio sin AMLO y con el PAN

Morelos

La corriente Nueva Izquierda del PRD rechazó ir en un bloque de oposición con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, se mostró abierto a la creación de un frente amplio democrático con el PAN, siempre y cuando sea abanderado por un candidato ciudadano y no Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle.

TE RECOMENDAMOS: Perfilan a Mancera como candidato del frente amplio

"El llamado directo a Margarita, a Anaya, a Moreno Valle y a nuestros candidatos: a Silvano, a Mancera, a Graco, a López Obrador y a otros candidatos a poner el interés del país por sobre cualquier interés individual y particular.

"Si hay un candidato que dice a mi me vale gorro el país y la gente, y lo que me interesa es mi candidatura o si hay un partido que dice que le importa poco el país, entonces con eso no se puede y se puede frustrar el frente amplio", aseguró Jesús Ortega, dirigente nacional de Nueva Izquierda.

Durante la reunión nacional de Nueva Izquierda que se realiza en Oaxtepec, Morelos, Ortega aseguró que el frente amplio democrático no es una coalición bipartidista con el Acción Nacional.

"Si sólo fuera en coalición el PAN y el PRD yo no iría, yo no lo compartiría, el frente amplio es más que una alianza entre el PAN y el PRD, es una gran coalición de otras fuerzas multipartidista, no bipartidista, es multipartidista, que incluye a sectores y a organizaciones de la sociedad civil; toda esa fuerza aglutinada en una acción política y una acción electoral es la que convertiría una tercera vía alejada del extremismo priista y alejada del extremismo populista de López Obrador", agregó.

Por su parte, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, señaló que son minoría las corrientes perredistas que impulsan el bloque con López Obrador y que Nueva Izquierda lo rechaza, pues "él nos ningunea, nos ofende, nos patea, nos dice de todo lo que nos vamos a morir y simplemente dice con el PRD no quiero nada".

Agregó que lo que se busca es una sociedad que encuentre solución a los problemas, que camine, que transite en armonía y "eso no se puede lograr con discursos de odio, con discursos de confrontación, de descalificaciones".

TE RECOMENDAMOS: ‘Tribus’ de PRD, por bloque de izquierdas con AMLO



Zambrano dijo que "más allá de que nos necesitemos o no" para obtener los votos suficientes para sacar al PRI de Los Pinos, se requiere voluntad y disposición de transitar en una ruta común.