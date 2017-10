Senado emitirá el martes convocatoria para nuevo fiscal

Ciudad de México

Las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM anunciaron que a partir del próximo martes se emitirá la convocatoria para elegir al fiscal electoral, tras renunciar a objetar por esta vez la remoción de Santiago Nieto.

En un comunicado oficial, el Senado dijo que con el acuerdo de dichas bancadas, la Junta de Coordinación Política de esta cámara emitirá, la próxima semana, la convocatoria para la elección del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.

Al respecto, el coordinador priista Emilio Gamboa dijo que el viernes termina el plazo y si la oposición quiere llamar al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, el PRI no se opondrá.

"Si quieren que venga, es un funcionario que podría venir a una reunión de trabajo, yo no tendría ningún inconveniente, pero ya no hay materia de trabajo, el plazo acaba el viernes y se tomó la decisión sabiendo que si levantábamos la sesión hoy el viernes van a ser tres días y con eso se mata el tema".

"Yo lo que veo es ¿qué sigue? tenemos que sacar al fiscal de la Fepade, al anticorrupción y tenemos que ver qué hacemos con la Fiscalía General antes del 15 de diciembre, a eso nos comprometimos", refirió Gamboa Patrón.

-¿Cómo queda el Senado?

-En la democracia se ponen de acuerdo una veces a veces no. No nos pusimos de acuerdo, no pasa nada, agregó el líder tricolor.