Nombramiento a 12 notarios, suspendidos definitivamente

Toluca

La justicia federal concedió la suspensión definitiva contra el nombramiento de 12 notarios que hizo el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, unos días antes de dejar el cargo, sin importar que varios de ellos no reunían los requisitos y sus vínculos políticos.



"Este órgano jurisdiccional considera que, en el caso, al no revestir a los efectos de los actos reclamados, la naturaleza de consumados, y al satisfacerse los otros requisitos, es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada por el quejoso recurrente", señala la resolución.



Con esto queda sin efecto los nombramientos de Alejandro Agundis Arias, Gustavo Fernández Saurí, Marcelo Rossendo Armida, Luz María Angélica Alatorre, Beatriz Mercedes Corona Mercado, Ricardo Giovanni Arredondo Lino, Lorena Gárate Mejía, Mario Alfredo Jaramillo Manzur, Erasto Martínez, Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linage, Héctor Javier Astudillo Calvo y Omar Martínez Vargas.



Lo anterior en el recurso de revisión 419/2017, a cargo de la magistrada María del Pilar Bolaños Rebollo, del tercer Tribunal Colegiado, en materia administrativa, del segundo circuito, con sede en Naucalpan, quien aceptó la demanda de amparo y resolvió en contra del ex gobernador de la entidad, el ex secretario general de gobierno y la ex consejera jurídica.

En el documento se agrega que "la medida cautelar no surte efectos para aquellos notarios que a la fecha ya hayan tomado protesta de ley y entrado en funciones, lo que implica que ya hayan otorgado la fianza y satisfecho el depósito en efectivo al Colegio de Notarios de la entidad, correspondientes para ejercer su cargo, pues no tiene efectos restitutorios, ni tiene alcance de invalidad actuaciones que ya se hubieran materializado".



Los argumentos del quejoso, Carlos Ruiz Domínguez, son que los antes señalados no cumplen los requisitos de ley, entre ellos el haber tomado el curso, tener experiencia en el ramo y en algunos casos ni si quiera acreditan el título de abogados con la anticipación requerida.



El caso fue llevado por el abogado José Oscar Valdez Ramírez, quien lleva desde septiembre luchando por demostrar la ilegalidad de estos nombramientos, los cuales consideró políticos y perjudiciales para quienes sí han hecho una carrera en el servicio notarial y están en espera de un espacio.



Fijan aranceles



La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos fijó los aranceles que pueden cobrar los notarios este 2018, para evitar que sus honorarios sean desproporcionados y fuera de realidad. De acuerdo al servicio los montos pueden ir desde los 3 mil 143 hasta los 45 mil 450 pesos.



Entre los trabajos que tienen cuota fija están los testamentos con 11 Unidades de Medida y Actualización (UMA), si es de corte público simplificado y 34 si no lo es. El pago de honorarios al notario no debe rebasar lo estipulado por el gobierno estatal.