Noroña y Miranda se 'mientan la madre' en San Lázaro

Fernando Damián y Elia Castillo

Los diputados Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Luis Enrique Miranda, del PRI, manotearon y cruzaron mentadas de madre durante la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, en el Palacio de San Lázaro.

Fernández Noroña increpó desde su curul a Robles durante la primera ronda de preguntas y respuestas, lo que generó los reclamos de legisladores priistas, como Erika Sánchez, quien de plano pidió al petista quedarse callado.

SESTANPILIANDO

Gerardo Fernández Noroña y Luis Miranda casi se agarraron a golpes en la comparecencia de Rosario Robles

(????@ObturadorMX_) pic.twitter.com/TuMC8zM4EJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 16, 2018

El diputado lopezobradorista se levantó y fue hacia la bancada tricolor, mientras la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, lo llamaba a la calma:



“Diputado Fernández Noroña, si gusta usted guardar compostura y continuar (…); con respeto le pido al diputado Fernández Noroña ocupe su lugar y a todos ocupar su lugar para seguir con la comparecencia. Ella (Robles) está dando respuesta a una pregunta que se le formuló. Por favor, guarden compostura para poder continuar”.

El legislador del PT llegó hasta el área priista, donde Miranda, detrás de su coordinador, René Juárez, agitaba la mano y gritaba a Fernández Noroña.

Según la versión de Miranda, el reclamo al petista fue por encarar a Erika Sánchez, a pesar de estar embarazada.



“Intercambiamos algunas palabras propias del calentamiento y concretamente sí nos mentamos la madre, es propio del calentamiento, propio del momento, es una cuestión que puede suceder en cualquier espacio legislativo; lo que pasa es que a mí sí me pareció que insultó no solamente a la compareciente, sino a mi compañera que está embarazada”, dijo el ex secretario de Desarrollo Social.

El diputado René Juárez se interpuso entre ambos y evitó cualquier contacto, e incluso encaminó a Fernández Noroña de regreso a su curul para volver a la normalidad en el salón de sesiones.





nerc





​

​