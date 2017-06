Desconfianza en autoridades aumenta temor a ser espiados: cardenal

Ciudad de México

La desconfianza ciudadana en las instituciones aumenta en la población el temor a ser espiados, dijo el cardenal Norberto Rivera Carrera.

“No es pecar de dramatismo ni es una exageración constatar que crece entre nosotros el miedo social de que somos espiados de que nos están hackeando. La necesidad de defender al de buscar seguridades le tenemos miedo hasta al vecino”, dijo en la homilía dominical realizada en la Catedral Metropolitana.

A una semana que el periódico estadunidense The New York Times publicara un reportaje sobre en el que señalara al Gobierno Federal por la presunta utilización de un software de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, el cardenal dijo que la gente no sólo teme a grupos terroristas, secuestradores y guerrilleros, sino al entorno social en su conjunto.

“Muchas veces tenemos miedo a lo que nunca nos ha pasado. Es bueno que busquemos la renovación profunda de las estructuras de las instituciones que nos pueden dar seguridad para que sean capaces de resolver los problemas actuales pero no basta ya que la superación del miedo no es solo ni principalmente cuestión de cambio de instituciones o estructuras las cuales seguirán siendo humanas y por lo tanto seguirán siendo frágiles y cambiantes”, dijo.

Vaticano analiza excomulgar a políticos corruptos

La Arquidiócesis de México se sumó a la iniciativa que analiza las autoridades eclesiásticas en el Vaticano para excomulgar a los políticos corruptos, ante los "desvíos de recursos" en diversos estados y la "rapacidad" de gobernadores.

En el editorial del semanario Desde la FE, la arquidiócesis recordó que los resultados de la fisclaización realizada por la Auditoría Superior de la Federación que mostraron irregularidades en la apliacación de más de 98 mil millones de pesos que debieron destinarse a infraestructura, seguridad social o provisiones salariales entre 2013 y 2015, en Veracruz, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Oaxaca.









