Norberto reza por derechos laborales de periodistas

Ciudad de México

El cardenal Norberto Rivera Carrera oró para que los derechos de los trabajadores sean respetados “para que sean respetados sus derechos laborales especialmente por los periodistas, a fin de que justamente sean reconocido y remunerada su labor informativa".

TE RECOMENDAMOS: Estalla huelga en La Jornada

En la misa dominical celebrada en la Catedral Metropolitana, Norberto Rivera llamó a los grupos enfrentados en la sociedad a dialogar y a no practicar lo que llamó “cristianismo acomodaticio y convenenciero".

"En un mundo lleno de grupos enfrentados, partidos, guetos, sindicatos, clubes, razas, países y hasta iglesias y religiones es importante la llamada evangélica a saber recibir, acoger, hospedar a los demás. Acoger es abrir las puertas de nuestro hogar y de nuestros corazones, es escuchar y ofrecer una posibilidad de diálogo; es dar algo de nuestro tiempo, de nuestros bienes y de nosotros mismos", destacó.

Rivera Carrera dijo que Jesús es exigente y no admite medias tintas o componendas: “declara abiertamente que ha venido a sembrar sobre la tierra no la paz sino la espada. O sea, a hacer explotar las contradicciones, a poner en crisis, producir desconciertos, a provocar tensiones profundas entre individuos y en el interior de la persona misma. No es posible seguirle sino cargando con la cruz".





OVM