“No soy antiestadunidense; estoy contra gobiernos hegemónicos”: AMLO

México

Luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo que no será bueno para ambos países que un candidato de izquierda gane la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador aclaró que no es antiestadunidense y que está contra los gobiernos hegemónicos.

“El próximo presidente de México va a mantener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero no va a ser una relación de subordinación; México es un país independiente y soberano, no es colonia de ningún país, y vamos a definir bien esa relación”, subrayó.

De gira por Alvarado, Veracruz, el tabasqueño comentó que no comparte el punto de vista de quienes piensan que los problemas sociales, como el fenómeno migratorio, la inseguridad o la violencia, se resolverán con el uso de la fuerza, construyendo muros o persiguiendo a migrantes.

“No somos antiestadunidenses, tenemos un gran respeto por ese pueblo, que ha tenido gobernantes ejemplares, como el presidente Franklin Roosevelt, quien fue un titán de las libertades, mantuvo con México una relación de respeto y entendimiento, muy diferente a quienes quieren resolver los problemas sociales con muros, persecución y el uso de la fuerza”, señaló.

López Obrador refirió que el presidente Enrique Peña Nieto “no tiene autoridad moral” para enfrentar la política antimexicana que se aplica con el gobierno de Donald Trump.

“Nada más le habló por teléfono, le alzó la voz y lo calló, no ha vuelto a hablar Peña, pero nosotros no estamos acostumbrados a ponernos de rodillas, vamos a defender a nuestros paisanos migrantes y sus derechos humanos”, expresó.

En tanto, en su cuenta de Facebook, el líder de Morena reveló que durante una cena-reunión en la Sociedad de las Américas, el pasado 14 de marzo en Nueva York, los empresarios de esta organización coincidieron en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) deben realizarse después de las elecciones en México, porque el Presidente está muy debilitado.

“Me dijeron que era preferible que se hagan luego de la elección presidencial en México, pues, según sus contundentes palabras, ‘Peña Nieto estaba muy debilitado’, no tenía autoridad moral ni política y podría vender México a EU”, indicó.

Respecto a las elecciones en el Estado de México, aseguró que continuará apoyando la campaña de la candidata de Morena, Delfina Gómez, y “recomendó” a Peña Nieto hacer lo propio con el aspirante de PRI, PVEM, Panal y Pes, Alfredo del Mazo.

“¡Cómo no voy a ir!, es más, le recomiendo al priista que invite a Peña Nieto a hacer campaña, ¡porque él está bien visto!, les va a ir muy bien si lo llevan; y a la aspirante del PAN, Josefina Vázquez Mota, que lleve a Felipe Calderón y a Vicente Fox, pero no me impidan a mí ir con la maestra Delfina”.

CON AMLO NO ESTAMOS EN EL CAMINO DE VENEZUELA: ROMO GARZA

El empresario Alfonso Romo Garza señaló que el avance de Andrés Manuel López Obrador en el tema electoral no significa que México esté en el mismo camino que Venezuela.

“Andrés Manuel ya gobernó (la Ciudad de México), y quién lo ha acusado de algo como a (Nicolás) Maduro o como a (Hugo) Chávez lo quiso desaforar, meter a la cárcel, ¿y se violentó o tomó Palacio Nacional?”, preguntó en conferencia de prensa luego de una reunión privada con empresarios veracruzanos.

El asesor del tabasqueño destacó que “Chávez era militar, quiso hacer un golpe de Estado, no pudo y se lanzó. Andrés Manuel no es militar, tampoco ha buscado un golpe de Estado”; asimismo, subrayó que “es uno de los hombres más honorables que existen en la política mexicana.

“Antes estaba en su contra, es más, no quise conocerlo, pero ahora soy su aliado y me arrepiento de no haberlo hecho antes, de ser cercano a Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, en verdad me equivoqué, fui un irresponsable”, dijo.

El empresario comentó que cuando conoció a López Obrador le dio una excelente impresión, y al ver un estudio de cómo gobernó, le demostró que es el mejor por mucho.

Con información de: Jorge Almazán e Isabel Zamudio/México y Xalapa.