No paga cuotas, pero hace campaña a independientes

Los alumnos y maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León (Cecyte) que inicien su semestre los próximos días se toparán con información más allá de lo que establecen sus materias de Introducción a la Economía y Bioquímica, pues podrán leer un mensaje promocional sobre los aspirantes independientes de la entidad.

Jorge Castillo Villarreal, director del Cecyte, hace promoción general de los “candidatos independientes” en los cuadernillos del Programa de Apoyo Didáctico que serán impresos y entregados a los alumnos y maestros del Bachillerato Tecnológico.

Con los links de las materias entregados a los maestros, cuya copia digital fue compartida con MILENIO Monterrey, el funcionario del organismo es directo en la promoción de los aspirantes independientes y que hace mención en una cuartilla.

Sin decir los nombres de ninguno de ellos, Castillo Villarreal señala las expectativas para el Presidente de México y los independientes bajo el título “2018, El Nuevo Espíritu” dentro del contenido de lo que serán los cuadernillos de estudio para el inicio del semestre febrero-julio 2018 para los alumnos del sexto semestre.

“El año 2018 es el año de los deseos, una oportunidad que no habremos de desperdiciar. Durante el año, todo será festivo con una serie de eventos inspirados en esa lista de deseos que todos tenemos.

“Empieza el año con nuevas expectativas para Presidente de México, con los candidatos independientes; en nuestra comunidad tenemos el aniversario 25 del Cecytenl, también candidatos independientes para alcaldes, diputados federales, diputados locales, así que, nuestros deseos son tener una mejor comunidad y un mejor México”, señala el mensaje.

Los links del material con los que ya trabajan los maestros del Cecyte son los cuadernillos que ellos mismos pueden imprimir para ir preparando su plan de clase y tenerlo ya en forma impresa en el inicio del semestre, a partir de 6 de febrero.

“Pero los deseos no se hacen solos, hay que trabajar para conseguirlos, por eso les pido a todos nuestros maestros, administrativos y alumnos que trabajemos para hacer nuestros deseos una realidad”, concluye el texto en ambos cuadernillos.

Sin embargo, el Cecyte entrega los cuadernillos impresos a los alumnos de los 32 planteles con retraso -después de iniciado el semestre-, cuando se los haga llegar la imprenta, hecho que genera inconformidad con los alumnos que muchas veces ya están por presentar la primera unidad y no los han recibido.

Aunque se intentó saber cuántos cuadernillos se imprimirán, la fecha, el costo y el proveedor de imprenta que los retrasa, no se logró tener información de ello.

Jorge Castillo Villarreal aparece en los cuadernillos a imprimir en una fotografía acompañado de 14 estudiantes de Educación Inclusiva del plantel

de Linares.

PAN

Presentará una solicitud de revisión excepcional ante la ASE

Ante la desaparición de 23.6 millones de pesos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), el Comité Directivo Estatal del PAN presentará una solicitud de revisión excepcional ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para investigar dónde quedaron las cuotas descontadas de 738 trabajadores y maestros que no fueron transferidas al Isssteleón. En entrevista con Mauro Guerra Villarreal, dirigente estatal de Acción Nacional, afirmó que no quiere pensar que este dinero se esté destinando a las aspiraciones presidenciales de Jaime Rodríguez, porque eso sería un delito.

Por su parte, el legislador Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, señaló que se trata de un problema sistemático que se presenta en el Gobierno Estatal.

“Me parece que hay muchas dependencias que están siendo abandonadas, que no hay una correcta aplicación y seguimiento a los planes de trabajo y pues esto lastima el ejercicio público”.

MC

Llaman al Estado a proceder penalmente contra responsables

Ante la falta de claridad sobre los recursos que el Colegio de Estudios Tecnológicos y Científicos del Estado (Cecyte) debería estar aportando al Isssteleón, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo que se debe de ir a fondo en este caso y proceder penalmente, ya que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha procedido en contra de gobernadores y los ha encarcelado, no se explica por qué a nivel local, el Gobierno no hace lo propio contra quien haya cometido las anomalías en el Cecyte.

“Tiene que haber sanción y fuerte, estamos cansados de que no se castigue nada. Cecyte desde que entré al Congreso reprobamos las cuentas, es un mugrero, no hay ni siquiera contratos, no hay registros contables de dónde quedó el dinero y además, se infiere que parte de ese dinero podría estarse yendo a firmas, porque el principal involucrado es el director de la asociación civil de El Bronco”.