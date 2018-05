Ya no hay miedo que frene triunfo de AMLO: Olga Sánchez Cordero

México

La ministra en retiro que ya se ve como secretaria de Gobernación. Y haciendo justicia:

¿Qué hace ahora en un tragaluz?

Una invitación.

¿Nos dará alguna luz de sí?

Claro, muchas.

¿Será justa en sus juicios?

Toda justicia.

¿De qué está hecha, doña Olga?

De lo que están hechos los ministros y ministras de la Corte: de una integridad a prueba de bala.

¿Y suele decir la verdad y nada más que la verdad?

La verdad es mi principio.

¿Cuál es su sentido de justicia?

El clásico es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero diría más: dar a los que menos tienen lo más que se pueda.

¿También habla francés e inglés?

Es correcto.

¿Y si se lanza para Presidenta?

No es mi momento.

¿Quizá todavía le haga justicia al Frente?

No. Ya he pasado por muchas instancias.

¿Le queda humor?

Mucho.

¿La libertad se ejerce o se adquiere?

Se ejerce a plenitud.

¿Eso lo sabrán los presidenciables?

Lo tienen que saber.

Por cierto, ¿quién de todos está en su sano juicio?

Creo que todos, ¿no?

¿En serio no votar por AMLO es ser cómplice de la corrupción?

A ver, votar por AMLO es el cambio del país.

¿AMLO será el Estado?

No. Él anhela ser Presidente para cambiar el país.

¿AMLO es la ley?

Tampoco.

¿AMLO es amor?

Sí, es Amlove.

¿Y donde reina el amor sobran las leyes?

No. Donde reina el amor hay también leyes.

¿Ya se afilió a Morena?

No, no estoy afiliada.

¿Secretaría de Gobernación?

Vamos a ganar la elección y por supuesto que sí.

¿Le cumplirá AMLO?

Seguro, confío en él.

¿Y adónde va Ebrard?

No lo sé. Pero debe estar muy cerca de Andrés.

¿Y si no, aún le queda el Senado?

Espero ejercer como senadora de septiembre a diciembre. Después al gabinete.

¿Qué ganará?

Quiero darle a mi país algo de lo mucho que recibí.

¿Ganará más que su pensión?

No necesariamente, tengo que evaluar mi situación personal y patrimonial.

¿No se la quiere ofrecer a Meade?

¡No!

¿Qué es la equidad?

Es considerar a todos en una situación de igualdad.

¿Eso incluye el salario?

Incluye el salario.

¿Hay justicia sin equidad?

Uno de los principios de la justicia es la equidad.

¿Ser pobre es ser criminal?

No, pero es el estigma que tienen muchos jóvenes, hay que erradicarlo.

¿Y ser indígena?

Hay que tener el valor para enfrentar una serie de prejuicios impresionantes.

¿Y todo francés es inocente?

No, pero Florence, sí.

¿Qué tal Cassez?

Un juicio maravilloso, parteaguas en la historia de este país.

¿Allá afuera está Felipe Calderón?

Pues sí.

¿Entre abogados se vean?

¡Entre abogados nos vemos!

Por cierto, ¿debe el gobierno indemnizar a Florence?

Tendría que interponer algún juicio y ya resolverá la justicia.

¿En este país a quiénes más les falta por criminalizar?

Se criminaliza a muchas personas. Incluso se recriminaliza a las víctimas.

¿Y a los empresarios?

A veces, sí.

¿Están nerviosos?

No lo sé, habrá que preguntárselos.

Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez, decía Francisco de Quevedo.

Así es.

¿En verdad piensa que AMLO acabará con la impunidad?

Estoy segura.

¿Con los jueces que tenemos?

Segura, si se respeta el Poder Judicial podemos avanzar.

¿Solo juntarse con AMLO se le ha quitado la tentación de ser corrupta?

Nunca he sido corrupta, ni antes ni después.

¿Ni por omisión?

Tampoco.

¿Ni con sus silencios?

Tampoco.

¿La han extorsionado?

Jamás.

¿Intimidado?

No. Alegatos fuertes, pero no me he dejado intimidar.

¿Ni Zedillo?

Si alguien ha respetado el Poder Judicial es Zedillo.

¿Cómo está?

Lo encontré en alguna ocasión en el aeropuerto. No lo he vuelto a ver.

¿Seguirá preocupado por el país?

Sí, fue un buen Presidente.

¿Es verdad que está con AMLO?

Me gustaría preguntárselo.

Por cierto, ¿hay crimen perfecto?

No.

¿Hay crimen de Estado?

Sí.

¿Ayotzinapa es un crimen de Estado?

Si intervinieron agentes del Estado puede calificarse de esa manera.

¿Esa es una observación o un juicio?

No, es una observación y opinión.

¿Las desapariciones son crímenes de Estado?

Si son forzadas.

¿La inoperancia de la ley es un crimen de Estado?

La inoperancia de la ley hay que reformarla y ajustarla a una realidad.

¿Alguna "mea culpa"?

Realmente no.

¿La política se sigue adueñando de la justicia?

Esperemos que no, porque la politización de la justicia y la judicialización de la política son dos extremos no deseables.

¿La PGR está en campaña?

No debería.

¿Que ya vienen por AMLO?

No lo sé, ni tengo conocimiento de eso. No sería correcto.

¿Acabarán por unirse Frente y PRI?

No lo sé en el sentido estricto de la palabra.

¿Está fuera de la elección Peña?

Debería estar.

¿Hay elementos suficientes del derecho para enjuiciarlo por corrupción?

Eso depende de dos instancias, la procuraduría y los juzgadores. Nada tiene que hacer un Presidente ni un gobierno en una procuraduría autónoma y un Poder Judicial independiente.

¿Hacia eso van?

Hacia eso vamos y estamos convencidos.

¿Sí a ley de seguridad interior?

No, es inconstitucional.

¿Sí a una guardia nacional?

Eso es lo que está proponiendo Andrés Manuel.

¿Legitimidad al Estado para coaccionar?

No debe tener legitimación para coaccionar, debe ser el respeto a las instituciones.

¿Puede un gobierno mandar al diablo el debido proceso?

Por supuesto que no.

¿Qué garantiza que AMLO no lo haga?

Garantiza que va a fortalecer y respetar las instituciones del Estado.

¿Y desde cuándo se enteró que AMLO es garantía de cambio?

De toda la vida, lo he seguido durante muchos años.

¿Es arcaico el presidencialismo?

Hay que hacer ajustes, pero no.

¿Con AMLO no lo será?

No. AMLO es de avanzada, es liberal. Quiere ser como Juárez, Madero o Cárdenas.

¿Liberales?

Liberal.

¿Se puede gobernar con el crimen?

Se puede gobernar combatiendo a la delincuencia.

¿La legalización de las drogas va?

Siempre he votado por la legalización. Ahí está mi voto en la Corte.

¿También ha advertido que está en riesgo el Estado laico?

Tenemos que preocuparnos de que los principios constitucionales de un republicanismo y la democracia de un Estado laico sean una realidad.

¿Con AMLO y el PES?

La inclusión, el respeto a las ideologías, a las creencias y a la libertad religiosa.

¿Dios existe?

Para mí, sí.

¿La Suprema Corte seguirá laica?

Deberá y seguirá.

¿Y sigue diciendo la verdad y nada más que la verdad?

Sigo diciendo la verdad.

¿Gana AMLO?

Sí.

¿Le gana la campaña del miedo?

Ya no hay campaña del miedo posible que pueda detener el triunfo.

¿Ve revuelta social en puerta?

Esperaría que no, que fuera una transición ordenada.

¿Los tigres sueltos?

Dice Andrés que el que lo suelte, que lo amarre.

¿Él puede amarrar a los suyos?

En este momento ya las cosas están muy definidas.

¿Ha sentido el hambre, doña Olga?

Afortunadamente no, le ruego a Dios no sentirla.

¿Le han desaparecido a un hijo?

Por supuesto que no.

¿Han cercenado a algún familiar?

Secuestraron a algún familiar cercano.

¿La han violado?

¡No, gracias a Dios!

¿La han despojado de sus tierras y ejidos?

Tampoco, soy muy afortunada.

¿Amnistía?

Sí.

¿La amnistía es perdón?

No, es olvido.

¿Hacer política es restablecer la paz?

Hacer política puede restablecer la paz.

¿La amnistía es política?

Es un instrumento.

¿La política es diálogo?

Absoluto.

¿El fracaso de la política es la guerra?

No debería ser.

En fin, ¿la amnistía debe pasar por el Congreso?

Es una ley y deberá ser expedida por el Congreso.

¿Quién asumirá las consecuencias de una ley mal diseñada?

En toda política y decisión de gobierno hay consecuencias.

¿Hasta dónde se han sometido los ministros al Ejecutivo?

Yo jamás he estado sometida a algún Ejecutivo.

¿Hasta dónde serán sometidos por Odebrecht?

Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de Odebrecht, pero no estarán sometidos al Ejecutivo y menos en el sexenio de AMLO.

¿De qué tamaño es la corrupción en la Suprema Corte?

No hay.

¿"El Bronco" ha dicho que es mayor la corrupción en jueces que en funcionarios?

Es que no conoce el Poder Judicial.

¿Coludidos con el crimen?

Por supuesto que no.

¿Intimidados por el crimen?

A ver, hay presiones.

¿Y después del 1 de julio, qué ve?

Veo un México lleno de felicidad por el triunfo de Andrés Manuel.

¿Al gobierno de Peña habrá que investigarlo?

No es tarea ni atribución de un Presidente.

¿No es compromiso de campaña?

AMLO siempre ha dicho que va a respetar a la fiscalía y al poder judicial.

¿Respetar es impunidad?

Nooo, que hagan su trabajo las instancias.