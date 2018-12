No voy a ser la ministra del Presidente: Celia Maya

Angélica Mercado

La candidata a ministra a la Suprema Corte, Celia Maya, defendió su militancia en Morena, al señalar que es sabido que se reparten cargos en el máximo tribunal el PRI y el PAN, pero ella mantendrá su independencia y no será la ministra del Presidente.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia, que dictaminará la idoneidad, Maya dijo que debe revisarse la escala de salarios y entrar a una etapa de austeridad, pero no está de acuerdo con el linchamiento que hay hacia la Suprema Corte por el tema salarial porque no se puede desprestigiar a una institución.

Habló de temas polémicos. Dijo sí al aborto si se da en las primeras 12 semanas; a la eutanasia, si la gente sufre más si está conectada artificialmente; sí a la defensa de los derechos de los matrimonios del mismo sexo.

Y sin cortapisas habló de su militancia en Morena, que la convirtió en candidata al Senado en la pasada elección, al señalar que no iba por chamba porque ella es magistrada y que lo que la convenció es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

“En cuanto a la idoneidad para ocupar el cargo de ministra teniendo una filiación política pues no es un impedimento de la ley”, manifestó. Al abundar que ella no ve que pertenecer a un partido político sea un impedimento para ser ministro.

“No hay. Me podrán decir, como algunos compañeros de la prensa en las primeras entrevistas, que me decían: es que como que no se acostumbra que lleguen los ministros que estén anotados en un partido político ¡pues a lo mejor no están anotados, pero pues siempre hemos sabido en la calle que la bancada del PRI metió uno y como ya había metido el ministro para el siguiente le tocaba el PAN, o sea! Eso me parece como que queda fuera de lugar hasta cuestionarlo, porque sería como querer que no tenga yo el derecho humano a pensar lo que está pasando en mi país”.

A pregunta expresa de Xóchitl Gálvez, sobre su independencia, Maya afirmó: “No me preocupa porque no voy a hacer la ministra del Presidente”.

Estableció que le agradece haberla tomado en cuenta, cuando se conocieron en campaña, y conoce sus puntos de vista, pero si la planteó fue porque sabe que es una abogada independiente.

“No tengo duda de mí misma de que yo pudiera dar un fallo. Si mis constancias en el expediente me indican que lo que está haciendo el gobierno está mal, pues yo tengo que proteger al que me estás pidiendo justicia, porque para eso estoy, si no entonces ¿para qué me apunto y vengo ante ustedes a pedirles que se respete la independencia del poder judicial si a la hora de los hechos no lo voy a poder hacer”.

En pleno desparpajo, la aspirante a ministra dijo que es tan independiente que hasta el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, la apoya para ello.

Sobre las críticas hacia la Suprema Corte, porque en el Poder Judicial se oponen a que se les reduzca el salario, dijo no estar de acuerdo con el linchamiento.

“Es desprestigiar una institución y todavía no sabemos qué está ocurriendo; está bien que pudiera señalarse los sueldos y pudieron hacerse cosas, no estoy de acuerdo con eso definitivamente. Eso no quiere decir que no estoy de acuerdo en que se tenga que revisar y que se tenga que ser más moderado y que tenemos que entrar a una etapa de austeridad para el beneficio de todos necesariamente, pero no estoy de acuerdo con el linchamiento”.

