No son necesarios los impuestos: Huerta

Carlos Olvera

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, José Huerta Aboytes, consideró que como habrá un repunte en el presupuesto federal que recibirá Guanajuato, no es necesario mantener la intención de implementar nuevos impuestos en la entidad.



En rueda de prensa en Cámara de Diputados, dijo que el argumento que se había dado en su momento por la administración estatal para empujar los impuestos a la tendencia en vehículos por encima de 500 mil pesos y el de Impuesto Sobre Nómina, era porque habría reducciones federales y ya se sabe que no habrá tales.



“Entonces ese argumento financiero de que por qué habrá reducciones, habrá impuestos nuevos está descartada”.



De hecho señaló que está contemplado en promedio para los estados del país un incremento del 6 por ciento, aproximadamente.



En el caso de Guanajuato “se establecen recursos federales en este presupuesto por 83 mil 415 millones de pesos (mientras que el año que transcurre se ejercen) 75 mil 915 millones, luego entonces, eso representa un incremento respecto al presupuesto ejercido este año de 5.28, a la alza”.



Indicó que si aquí se calculó un 5.28 por ciento, entonces en el paquete de la federación de calcula a la alza en poco más del 6 por ciento.



El jefe de los legisladores priistas dijo que el gobierno estatal tiene suficiencia presupuestaria en otras partidas, como en la nómina, en los gastos de imagen, entonces no hay necesidad de implementar nuevos impuestos que se han anunciado.



“La tenencia les da 85 millones de pesos; entonces que le corten tantito a la imagen, si le cortan tantito a la nómina, a las provisiones, ahí tienen una parte muy importante y de sobra; es decir, hay tela de donde cortar nada más que el presupuesto es un presupuesto inercial, que juega con el porcentaje del 4 por ciento hacia arriba y nunca hay un esfuerzo adicional”.