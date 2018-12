Milenio Digital

Luego de que el Cabildo de San Pedro aprobara cancelar la construcción de los museos y ordenara al Patronato reintegrar los recursos en el mes de enero, el ex alcalde Mauricio Fernández Garza aseguró que no se les va a devolver nada.

En entrevista para Telediario Nocturno con el arquitecto Héctor Benavides, el ex munícipe afirmó que la revocación se va a judicializar y dijo estar seguro que la construcción continuará.

"No se va a reintegrar nada porque esto se va a judicializar, la única forma de reintegrarlo, que no creo vaya a ser el caso, es la medida en que un juez lo dicte y eso dudo que vaya a llegar a pasar.

"Vamos a tener que ver esto en un tema judicial y me siento muy tranquilo que todo lo que presentaron a base de mentiras, en el poder judicial no creo que vaya a avanzar, contundentemente tenemos pruebas de que todo lo que comentaron son puras tonteras, ¿que los permisos están mal dados?, se supervisaron por muchísima gente, ¿que está en una zona de riesgo?, cuál riesgo, estoy a la misma altura de donde está la escuela de graduados del Tecnológico".

Fernández Garza arremetió contra Miguel Treviño calificándolo como una persona que no es hombre ni tiene honorabilidad.



"Una persona que no tiene palabra, que no tiene honorabilidad, que no reconoce ni lo que firmó, cuando yo hice un convenio con él después de una lucha de muchos años para recuperar los terrenos de Pumas y Avispones, acabé diciendo a Miguel que le dejaba todos los terrenos, que son 50 mil metros cuadrados, y me fui a un pozo que está ahí en La Leona al lado del ahora Club Avispones, se me hace una persona que no tiene honorabilidad, que no es hombrecito, qué más quiere que le diga si no tiene palabra".



El ex alcalde sampetrino aseguró que se están basando en mentiras para poder revocar los acuerdos.

"Tristemente todos los argumentos son puras mentiras, el fondo de los temas, la realidad es la que se va a manejar en tribunales y tengo la confianza en que, con toda la evidencia y lo que tenemos, el poder judicial nos dé la razón y simplemente revoque todas estas tonteras del único cabildo en el mundo que está en contra de la cultura, la educación y los museos".

Además, descartó exista un conflicto de intereses, afirmando que no están buscando algún beneficio económico.

"Cómo va haber un conflicto de intereses si mi familia no está pidiendo nada a cambio, ni estamos rentando, ni estamos pidiendo una retribución, ni cobrando, ni nada, es un gesto de buena voluntad de compartir una colección, si hubiera un interés económico por mi familia o un servidor sí sería un conflicto de intereses".





