“Yo no me presto a la ‘guerra sucia’”: Adrián de la Garza

El candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, recalcó que su campaña se basará en propuestas y no en guerra sucia.

De visita en la colonia Barrio Acero, el abanderado del tricolor habló de su plataforma en busca de la reelección.

“Soy un hombre de trabajo, honesto, así me lo inculcaron mis padres, no soy de salir en los medios y de estar hablando mal del trabajo de los demás, no me presto a la guerra sucia, la guerra sucia no le importa a los regiomontanos”, dijo el candidato.