Eduardo Mendieta Sánchez

Después de una denuncia presentada por el PRI, Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, rechazó que esté apoyando al candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú.



Al ser abordado afuera del Palacio de Gobierno, el funcionario estatal indicó que no respaldan a candidato alguno en las elecciones extraordinarias para alcalde de Monterrey.



"Nosotros no estamos apoyando a ningún candidato, a él tampoco ni a ningún otro, nosotros no vamos a tener ninguna intervención, mi posición siempre ha sido seria en estas cosas, pudiese burlarme de muchas maneras tras esta denuncia, nosotros no participamos, nosotros vamos a cuidar que ellos, los partidos políticos, no hagan algo en contra de la ley", dijo.







​