NL tiene comisionada de búsqueda de desaparecidos

Monterrey

En medio de la polémica, María de la Luz Balderas Rodríguez, fiscal de Atención a Delitos cometidos contra la Mujer, fue nombrada titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Nuevo León.

Aunque agrupaciones de familiares de desaparecidos condenaron la propuesta por tratarse de una funcionaria y tener recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado hizo el anuncio oficial tras una sesión que se prolongó durante dos horas y media.

TE RECOMENDAMOS: Propone Samuel más flexibilidad en Ley de Tabaco

Al término de la reunión en el salón Polivalente de Palacio de Gobierno, Homero Cantú, subsecretario de Asuntos Jurídicos, y Genaro Alanís, secretario general de Gobierno, afirmaron que Nuevo León es pionero en este apartado a nivel nacional.

Balderas Rodríguez fue coordinadora de Ministerios Públicos en la entonces Procuraduría de Justicia desde 1988.

Informaron que fue propuesta por CADHAC, que preside la hermana Consuelo Morales.

La Comisión dependerá de la Secretaría General de Gobierno y operará con recursos federales por un monto de 282 millones de pesos.

"Pareciera para mucha gente que no hemos hecho nada. Hemos hecho, pero falta mucho por hacer, nunca vamos a hacer nada si no localizamos a los familiares de personas desaparecidas.

"Se lanzará la convocatoria para formar la comisión ciudadana de búsqueda para efectos de que mi cargo se haga con la mayor transparencia", dijo.

Sin embargo, Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera y fundadora de Fundenl, denunció que no fue tomada en cuenta su propuesta de elegir al profesional en secuestros, Francisco Javier Ávila, y se eligió a una funcionaria estatal con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

"La vuelven a elegir sin tener una experiencia y nunca ha rendido frutos, tiene cuatro recomendaciones de la CEDH por la desapariciones de nuestros hijos, no entendemos por qué la candidatean, es terrible. Ha estado en los diferentes puestos políticos y ellos no entienden que este puesto no es político sino operativo", cuestionó la activista.