Niegan malversación de recursos públicos

Teodoro Santos

Ante las declaraciones de la diputada local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Roxana Montealegre Salvador, quien acusó al dirigente de comerciantes en Mineral de la Reforma, César Lemus Arias, de cobrar cuotas a los comerciantes en diferentes tianguis instalados en la demarcación, este último negó dichas acusaciones y aseguró que no se hacen cobros obligatorios de cuotas.

De igual forma la regidora de Mineral de la Reforma, María del Carmen Pérez Pérez, negó las supuestas acusaciones hechas en su contra por presunta malversación de recursos para brindar apoyos a los comerciantes, específicamente para Lemus Arias, esto debido a que se destinan ocho mil pesos al mes para realizar gestiones de apoyos para los habitantes, las cuales requieren de facturas y documentación para justificar ese recurso entregado por la administración municipal.

Debido a eso –señaló la regidora- buscaban hacerle una auditoría; sin embargo consideró que no sería necesaria debido a que ese recurso no se destina únicamente a ella sino a los 19 regidores que conforman el ayuntamiento de Mineral de la Reforma.

"En el ayuntamiento tenemos una serie de requisitos que se tienen que cubrir al hacer uso de los recursos, y de las solicitudes que se remiten al ayuntamiento no se podría llevar a cabo el tema que de que me auditen sin que lo hagan a los 19 regidores; el trabajo está justificado y nos pueden auditar por medio de la contraloría municipal porque el trabajo habla e incluso pongo parte de mi dieta para atender a los habitantes y sus demandas", añadió.

La cantidad que destina la regidora al mes –dijo- es de 17 mil 300 pesos al mes, lo cual representa el 50 por ciento de su dieta, por lo cual descartó que fuese factible la auditoría debido a sus gastos, ya que ha sabido tener un control de los gastos del recurso que se le otorga para entregar y gestionar apoyos, "en ese caso sería la contradiría la que me llamaría la atención"; así también señaló que la relación de pareja que mantiene con César Lemus Arias no afecta su trabajo y mucho menos brinda beneficios especiales al dirigente, "siempre me he conducido con el ayuntamiento y que trabajamos para todos los comerciantes y me he tenido que abstener en algunas cosas para no beneficiar a algunos únicamente, he tomado mi lugar y no me inclino a algún lado, trabajamos con todo el comercio del municipio".

Por su parte, César Lemus Arias dijo que sin importar que existan recursos destinados para apoyos que entregan los regidores, no hay dinero que alcance para atender todas las peticiones que les son entregadas, por lo cual únicamente solicitó respeto a la diputada local para dejar a las organizaciones trabajar de manera independiente y de la mejor forma con la administración municipal.

