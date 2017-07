Necesaria, una reforma migratoria integral

México

A pesar de la permanencia de los programas de alivio migratorio en la administración de Donald Trump, es necesario impulsar una reforma migratoria que atienda a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, aseguró el senador Michael Bennet.

En su visita a México, el demócrata señaló que las órdenes ejecutivas que adoptó en su momento el presidente Barack Obama para proteger a los dreamers (DACA) y a sus padres (DAPA), no son suficientes para atender la situación.

En este sentido, aseguró que la reforma bipartidista que se aprobó en el Senado puede ser un base para comenzar un cambio legislativo integral, al incluir una perspectiva racional de la seguridad interna, así como en la frontera con México.

“Es la única pieza de la legislación de inmigración que se ha escrito en el Congreso que fue respaldada en las disposiciones de la agricultura, no solo por parte de los productores, sino por la unión trabajadores agrícolas, así trajo apoyo de ambos partidos y no me gustaría ver que desperdicia”, agregó.

Bennet aseguró que el trabajo que ha emprendido México para fortalecer su frontera con Centroamérica también elimina el principal elemento negativo que prevalecía para que Estados Únidos legislara en materia migratoria.

Dijo que resulta fundamental el trabajo conjunto para mejorar las condiciones de los países del Triángulo Norte de Centroamérica como una forma de contrarrestar la migración que emprenden hacia Estados Unidos.