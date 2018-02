Navarrete: “no se negoció nada, se aclararon ideas”

México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el convenio firmado con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue "honorable" y aclaró que el gobierno no hace campañas políticas con el presupuesto.

En entrevista con Enrique Burgos para MILENIO Televisión, el titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que con dicho convenio, que puso fin al movimiento de Corral, no se negoció nada, sino que se aclararon reglas.

"Ni negociamos entregar 900 millones de la Federación, ni mucho menos ir en una persecución política sobre un ex gobernador. El convenio es honorable, elimina ya un problema entre dos niveles de gobierno que jamás debió haber existido, los clarifica, y como siempre dijo el gobierno federal, no queremos ver a un gobernador marchando, lo queremos ver dialogando, exponiendo argumentos y llegando a acuerdos", afirmó Navarrete Prida.

El secretario de Gobernación aseguró que con la firma del acuerdo, con el que se garantizó que en esta misma semana se entregarán los 900 millones de pesos pendientes a Chihuahua, debe quedar claro que "no hay una intención del gobierno de la República por estar utilizando los instrumentos que tiene a su alcance para hacer campaña política alguna.

"No es ya un tema de campañas políticas, nunca lo fue para el gobierno federal, y con toda seriedad estamos actuando, y además con argumentos y de la mejor buena fe", agregó.

Navarrete Prida expuso que entre los puntos que conforman el acuerdo se incluye el que se deberán respetar los convenios y tratados internacionales en materia de extradición firmados por México, en los que debe ser la Federación la que encabece el proceso, pero que "para evitar suspicacias", el gobierno de Chihuahua será coadyuvante del proceso de extradición contra el ex gobernador de esa entidad César Duarte, con lo que se evitarán "malas interpretaciones políticas.

"En ese sentido, de acuerdo con los convenios de la Federación con entidades, si un estado tiene órdenes de aprehensión de un presunto responsable que está en el extranjero, tiene derecho a la figura de la coadyuvancia. Eso es exactamente lo que pusimos en el acuerdo, funge como coadyuvante".

Esa condición, aseguró, forma parte de las obligaciones de México "de carácter constitucional que no están sujetas ni a negociación".

Navarrete Prida agregó que hasta ahora no había ninguna acción por parte de la Federación para buscar a César Duarte en Estados Unidos.

"Lo que sí había era una orden de aprehensión girada en la esfera federal, pero en el momento en que hay un juicio de extradición, la contraparte del gobierno que estará entablando el juicio de extradición en el país donde se encuentre el presunto responsable ya no es el gobierno estatal, sino es la Federación", aclaró.

También detalló que "el gobierno estatal lo que puede tener es la figura jurídica de coadyuvante, pero no hay una entidad federativa que pueda representar ante otro estado, sino que lo tiene que hacer a través de la Federación, y es la figura jurídica que corresponde".

Añadió que la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores están buscando ya pedir la ficha roja a Interpol para buscar a Duarte.

Además explicó que el acuerdo firmado con Corral también especifica que "eso no quita los derechos constitucionales que tiene cualquier acusado para poderse defender abiertamente y no solo eso, pusimos exactamente el número de causas penales que existen en este momento para que se sepa y no parezca que es una especie de persecución política de dos instancias de procuración de justicia".

El secretario de Gobernación también informó que el traslado a un penal federal de Alejandro Gutiérrez, acusado de un presunto desvío de recursos, fue la condición fundamental para poder abrir la mesa de diálogo con Corral.