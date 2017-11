“Muy probable que me quede en Morena”, señala Monreal

México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que es muy probable que se quede en Morena por una cuestión de principios y no de puestos políticos, aunque afirmó que en la reunión del pasado fin de semana, Andrés Manuel López Obrador le ofreció puestos en el partido o en la campaña.

“Es muy probable que me quede en Morena; no voy a contender porque ya están muy avanzados los procesos (...) Sí se presentaron ciertos ofrecimientos, fue una reunión franca, un diálogo sincero, él (López Obrador) me planteó dos cosas: no irme de Morena, quedarme en Morena, donde estoy actualmente, no he renunciado, y dos, aceptar incorporarme a una de estas posibilidades: campaña, coordinación, partido o simplemente ayudar en el proceso en alguna posición en la campaña”, dijo Monreal en entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta.

Dijo que la reunión del fin de semana se centró en lo que está pasando en el país en el tema de seguridad y económico, aunque afirmó que sí hubo ofrecimientos políticos, pero que no tomó una decisión en ese momento.

Agregó que en estos momentos es mejor ponerse del lado de “aquellos que estamos contra el statu quo del régimen político del oprobio y corrupción y de la desigualdad”, y “Andrés Manuel es el hombre con más autoridad moral” para dirigir al país.

Respecto a la encuesta para escoger al coordinador territorial de Morena en Ciudad de México, donde la ganadora fue la delegada de Tlapan, Claudia Sheinbaum, Monreal dijo que López Obrador le aseguró que no intervino en ese proceso.

“Me afirmó: ‘Ricardo, quizá yo (López Obrador) descuidé esa parte, pero te digo con toda seriedad que no intervine, que me distraje, que estaba entretenido, que estaba priorizando mi atención en el país’. Yo lo escuché, no soy ingenuo”, dijo.

Monreal aseguró que aunque la reunión fue cordial, “hubo señalamientos y reclamos, y se dio una situación de aclaración”, especialmente por la poca transparencia con la que Morena conduce sus procesos internos.

“Yo le expresé que tenía diferencias en la conducción del partido, que había dificultades en la elección de candidatos y dirigentes y que tendrían que transparentar y perfeccionar los mismos”, aseguró.

El jefe delegacional dijo que también le comentó que él no quiere “ser un subordinado, un empleado del Presidente de la República, sino una especie de socio en el proyecto de nación en igualdad de circunstancias, donde pueda opinar y señalar con toda seriedad las fallas”.

El pasado jueves, en su gira por Sonora, López Obrador aseguró que luego de reunirse con Monreal el fin de semana pasado, “lo más importante de todo es que se queda con nosotros para luchar juntos y lograr la transformación del país.

Señaló que el resultado del encuentro fue que el delegado “no se va ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Movimiento Ciudadano, ni con el PRD, ni con ningún de esos partidos paleros que están al servicio de la mafia del poder”.

Detalló que habló mucho con él, “y está invitado a todos los actos de Morena, porque no se fue, solo se trató de un paréntesis mientras se arreglaban las cosas y se despejaba todo. Cuando se pone por encima de todo el interés de la nación, no hay ningún interés personal o de grupo que valga”.