Multas a placas foráneas no progresarán, señala PRI

Monterrey

El coordinador del PRI, Marco González, reviró en su postura sobre el cobro a vehículos con placas foráneas pues mientras que el viernes se mostró a favor de analizarlo, este lunes rechazó que la iniciativa vaya a prosperar en la actual legislatura.

El viernes 16 de junio en entrevista posterior a la reunión con el tesorero estatal, Carlos Ibarra; el legislador indicó que sería durante el periodo extraordinario que buscarían revisar la propuesta del Ejecutivo de cobrar un permiso de 302 pesos mensuales a quienes circulen con placas de otros estados.

Lo anterior pese a que el priista promovió la alianza "Cumples o te vas", en donde 39 de 42 diputados firmaron comprometiéndose a no aprobar nuevas cargas a los ciudadanos durante el ejercicio fiscal del 2017 y 2018.

"¿Para cuándo estaría esta iniciativa de ley? estamos pensando si llegamos a un acuerdo final poderlo sacar en la última semana de junio con varios temas que vamos a ver, lo del Sistema Estatal Anticorrupción y lo de la reforma electoral, incluiríamos esto. Si hay buenas negociaciones y se queda en buena vibra esto y el lunes no cambia nada así quedaría", expresó el legislador el pasado 16 de junio.

Sin embargo, este lunes aseguró que no se analizaría la iniciativa en el periodo extraordinario ni tampoco en el próximo periodo ordinario, por lo que no sería trabajo de la septuagésima cuarta legislatura ver el tema.

"Nunca se dijo que sí, era una análisis, era por el tema de seguridad. Incluso yo promoví personalmente ese documento de firma donde firmaron 39 de 42 diputados donde iba no más impuestos y no más derechos, que eso incluye también el derecho que se pagaría de los 302 pesos mensuales.

"Ahorita no es tema, para fines prácticos no va a pasar en esta legislatura, salvo que fuera una crisis de inseguridad y tengamos que hacer un cambio pero por lo pronto no", argumentó.

González indicó que la idea original de la propuesta era otorgar "piso parejo" para todos los ciudadanos y que nadie quedara exento de sus obligaciones tributarias.

Aunque por otro lado admitió que las condiciones de los ciudadanos no son las mismas pues hay quienes laboran en Tamaulipas o Coahuila y por ello tienen placas de esos estados.

En ese caso, dijo, se buscaba que se les exentara del cobro siempre y cuando su licencia concuerde con esos estados en donde trabajan, aunque esto ya no prosperará en este periodo ni en el que sigue.

KDSC