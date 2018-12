Muestran carencias en edificio de Seguridad Pública de SP

César Cubero

Tras un recorrido por las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, el alcalde Miguel Treviño de Hoyos adelantó que es prioridad para su administración mejorar la infraestructura en esta institución y que los elementos cuenten con un área digna.

Para mostrar el nivel de descuido que existe, el munícipe, acompañado de Felipe de Jesús Galló, enumeró una a una todas las carencias que tiene el edificio de este Secretaría, tanto de construcción, como de pintura, mantenimiento, instalaciones eléctricas, entre otras, mismas que, adelantó, se tienen que resolver a la brevedad.

“Hay que atender a esas personas que nos dan el servicio que más valoramos, que es la seguridad, con una infraestructura digna, en los baños, en los vestidores, en el gimnasio, en los separos, y a eso nos vamos a evocar”, precisó Treviño de Hoyos.

Por su parte, el secretario de Seguridad puso al gimnasio de la corporación como ejemplo de la situación que se vive en las instalaciones al apuntar que “yo creo que lo inauguraron el Santo y Blue Demon”.

Durante el andar por las distintas áreas dañadas, como los baños, que no cuentan con ventanas ni agua caliente, se puso, además, especial énfasis que cada que llueve se inundan las instalaciones.

En cuanto al tema de seguridad, el secretario Gallo manifestó que actualmente en San Pedro se está trabajando sobre seis delitos especialmente: robo a casa habitación, robo a negocio, robo a persona, robo de vehículo, violencia familiar y extorsiones.

Mientras que dentro de las acciones preventivas puso a los operativos integrales antialcohol, como unos que están dando resultados.

Dado que, expresó, en estos 14 días en los que han realizado 28 operativos las cifras de accidentes disminuyeron y no han tenido “fatalidades” ni heridos.

Cabe destacar que el funcionario municipal mencionó que durante el mes de noviembre no realizaron este tipo de operativos porque los alcoholímetros no hacían las lecturas correctamente.

Por lo cual ya compraron 15 alcoholímetros que sí funcionen, lo que les da la posibilidad de mantener los operativos antialcohol no solo durante diciembre, sino en el próximo año.

Hasta el momento, indicó, suman 38 personas detenidas por presentar ebriedad completa o incompleta.

En tanto que sobre la declaración de Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública del Estado, de que los policías desertan porque los matan, Felipe de Jesús Gallo no estuvo de acuerdo y aseveró que “quienes asumimos la responsabilidad de ser policías, asumimos el riesgo, entonces no hay engaños, si renuncian es porque en realidad no son policías”.

“La policía de San Pedro está trabajando bien, y me la juego con ellos”, puntualizó.



