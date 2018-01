MC les “lee cartilla” a ex panistas

Monterrey

Primero les dio entrada a tres ex panistas como precandidatos y ahora el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, arremetió contra ellos al advertirles a los diputados locales, Karina Barrón, Marcos Martínez y el ex candidato a Monterrey, Iván Garza, que ese partido no se presta a componendas y que si creen que por algún favor hecho a la dirigencia nacional de ese instituto político tendrán un puesto, están equivocados.

El también diputado local de MC aclaró que si la dirigencia nacional a cargo de Dante Delgado los pretende imponer por dedazo como candidatos, él no aceptará y en todo caso se saldría del partido.

Aclaró que si buscan una candidatura de MC tendrán que demostrar méritos para ello y que si piensan que porque traen recursos para la campaña ya tienen privilegios, están equivocados.

“Lo digo con todas sus letras, no estamos arropando a nadie, se abrió el proceso, no exige ningún requisito, llegaron dos ex independientes panistas y un panista, se reciben como cualquier otro y tienen que demostrar con mérito que merecen ser alcaldes o diputados, si creen que por popularidad o porque traen dinero para la campaña o por cualquier otra razón ya llevan privilegios, están equivocados, yo seré el primero en decírselos y se los digo públicamente, son Karina, Marcos Martínez e Iván.

“Tienen que llegar a competir, demostrar mérito y si traen músculo (…) nada, no hay nada (de acuerdos con Dante Delgado), esos supuestos amarres en México y que dedazos, yo no voy a recibir ni aceptar un sólo dedazo, me salgo de Movimiento Ciudadano, por eso es que estamos hoy bien vistos y nutridos porque no nos prestamos a componendas; si ellos creen que por algún favor en México tienen un puesto, se equivocan, mejor que se salgan del partido”, declaró.

Lo anterior, luego de que los ex panistas Karina Barrón y Marco Martínez pretendan contender por una diputación federal y el ex candidato panista a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, de nuevo pretende contender por ese cargo, ahora por MC.

Aunque él también cayó en ese tipo de acciones, Samuel García cuestionó a dirigencias de partidos como Morena por recibir a cuadros reciclados de otros institutos políticos.

“Yo me quiero manejar con dignidad, no andar cambiando de colores y el chaqueteo no va a ser más que desprestigiar más la de por sí deplorable situación política del estado, yo les pediría a los dirigentes de otros partidos congruencia, esto de que anden de un lado para otro, no nada más se ven oportunistas, se ven chafos”, comentó.

Por otra parte, anunció que hasta el momento él es el único precandidato al Senado, pero que quien desee inscribirse puede hacerlo con fecha límite del 13 de febrero.

“Para el Senado soy actualmente el único competidor, quien desee puede y tiene hasta el 13 de febrero para poder inscribirse, ojalá Dios quiera me llegue una dama, preparada, con buen perfil, conocida, íntegra, porque no tengo duda que vamos a ganar el Senado en primer lugar”, dijo.