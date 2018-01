Colosio y Basave buscarán diputaciones con MC

Monterrey

Sin precisar si buscarán ser candidatos a una diputación local o federal, el dirigente del Movimiento Ciudadano, Samuel García, anunció la integración de Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave Alanís para contender este 2018 por ese instituto político.

Mediante una desorganizada "rueda de prensa" donde prohibieron que hubiera preguntas, se informó que ninguno pertenece al MC, ni Samuel García, a pesar de ser dirigente estatal de ese partido.

"Como bien saben, Samuel, Agustín y yo jamás hemos militado en algún partido político. Hoy estamos aquí como ciudadanos, pero con la firme intención de aportar nuestro trabajo, preparación y tiempo para llegar al servicio público. Por esta razón, agradecemos a Movimiento Ciudadano la apertura que nos brinda para que este equipo que tienen frente a ustedes contienda por cargos legislativos.

"Cada quién desde nuestra trinchera (Agustín en el Congreso local o federal, y Samuel desde el Senado de la República), y a través de un programa legislativo común y coordinado: Queremos transformar primero la infraestructura legal de nuestro país, de manera que se genere un cambio de régimen, que esté previsto de las herramientas jurídicas para transformar al Estado y, posteriormente, al país, y así, si la gente nos otorga su confianza y nos corresponde gobernar, no tener excusas y hacer una verdadera transformación pública. Pronto les daremos las agendas legislativas federal y local", dijo Colosio, quien en noviembre pasado declaró que no quería estar vinculado a la política.

Los tres criticaron al PRI, al PAN y al Gobierno Independiente por la corrupción en la que han caído, sin embargo, no mencionaron que a ese gobierno se sumó el ex candidato a la gubernatura por el MC, Fernando Elizondo, quien se supone cogobernaba con el ex priista, Jaime Rodríguez, y que ambos dejaron la administración estatal.

Actualmente Elizondo apoya las aspiraciones de Samuel García y del partido que encabeza.

"Hace tres años la ciudadanía nuevoleonesa no falló; nos fallaron a nosotros los gobernantes de siempre: Los nuevoleoneses le dimos una oportunidad histórica a un Gobierno Independiente. ¿Y de qué nos ha servido haberle dado esa oportunidad histórica a este gobierno supuestamente independiente, si corruptos del tamaño de Rodrigo Medina y Margarita Arellanes siguen libres? Ya es hora de retirar a los de siempre. Las reglas cambiaron y el cambio comienza votando diferente, dándole la espalda a los políticos de siempre y la confianza a las nuevas generaciones", dijo Samuel García.

Cabe destacar que Samuel García además es diputado local, por lo que en horas y días de trabajo realizó esta actividad partidista, que podría interpretarse como un desvío de recursos, ya que además de su persona, llevó personal del Congreso del Estado que trabaja para su bancada.

Colosio Riojas es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, extinto candidato priista a la Presidencia de la República, y Basave Alanís es hijo de Agustín Basave Benítez.