Se baja MC de contienda por San Pedro

Sin explicación ni aparentes motivos, Movimiento Ciudadano declinó la candidatura de Rubén Ramírez a la alcaldía de San Pedro, por lo que el aspirante se mostró decepcionado por la falta de seriedad del partido.

En entrevista para MILENIO Monterrey, el aspirante sampetrino alegó que reunió todos los requisitos y la documentación para registrarse, sin embargo, le informaron que el partido ya no contendería en San Pedro.

“Me registré, reuní toda la documentación, absolutamente todo, ya nomas estaba esperando la campaña que comienza el día 29 y de repente el domingo por la tarde me comunicaron que no iba a contender Movimiento Ciudadano en San Pedro.

“Le dije yo a Samuel: “oye, ¿cómo es posible?”, me hicieron trabajar a mi gente y a mí, está la planilla completa, todo está listo y de repente con esta decisión me salieron, me decepcionaron, veo muy poca seriedad al respecto, si así se me trata como candidato, imagínate cómo van a tratar a los ciudadanos”, opinó.

Ramírez dijo no saber si esta decisión se tomó con el fin de favorecer a otro candidato a la alcaldía, aunque admitió que su postulación había generado aceptación entre los ciudadanos debido a que desde hace más de 10 años es presidente de la Junta de Colonos Del Valle y esto representaba un peligro para otras postulaciones.

Por otra parte, pese a sentirse decepcionado por esta decisión, dijo que no buscará rebatir este acuerdo y se mostrará respetuoso de lo que el partido decida.

Finalmente dijo que la molestia de diversos candidatos e integrantes de planillas ha sido generalizado contra el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ya que primero les prometen algún cargo y después los cambia o los deshecha.

“He escuchado que cambia gente, pone gente a trabajar y al final de cuentas o los cambia o los manda a otra parte o a otro distrito o simplemente les da las gracias”, dijo.