Diputada de MC denuncia discriminación política de género

Monterrey

La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, acudió a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para denunciar presuntos actos de discriminación y violencia política de género en redes sociales.

En compañía del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Saldívar dijo que en la denuncia señala que desde abril pasado comenzó a recibir ataques por distintos medios, desde amenazas, insultos de carácter sexual y publicación de datos personales.

En el documento, la legisladora señaló directamente a Jesús Blanco Durán, hermano del diputado independiente Jorge Blanco, así como a Pedro Alejo Rodríguez, además de quien resulte responsable por los actos mencionados.

"Por un lado expresiones discriminatorias y violentas de estereotipos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en algunas páginas, donde no solamente atacan a mi moral, me sexualizan sino también inclusive me equiparan con animales, me llaman edecán", explicó.

Además, mencionó que en un sitio de anuncios eróticos publicaron su información personal, generando un perfil en el que la ponían como escort, por lo que recibió cientos de llamadas de personas que solicitaban sus servicios.

"Yo no contesto mi celular, finalmente contesté una de ellas y es como me di cuenta que habían abierto una página, un anuncio erótico con mis datos personales", dijo.

Además, detalló que existe otro sitio donde se publican fotografías suyas en lugares públicos, y los sitios acompañan las imágenes con historias falsas de supuesta corrupción, sin nunca dejar de sexualizar su imagen.

"Limitan así mi derecho de tránsito, mi derecho incluso de asociación, y mi derecho de conducirme con libertades de una persona digna y que necesita hacer su trabajo", comentó.

La legisladora dijo que el objetivo de estas publicaciones hechas en Facebook y en Twitter son la de desprestigiar su trabajo, dañando su moral para presionarla a tomar ciertas posturas.

"En principio uno de los mensajes donde me sexualizaban y me equiparaban con animales, buscaban que yo renunciara al gobierno del estado, porque estos ataques empezaron desde abril del año pasado, cuando yo tomo posturas críticas empiezan esos ataques", dijo.

Detalló que algunos de los actos más graves fueron hechos en Twitter, por Jesús Blanco Durán, quien aparentemente se desempeña como director de un área de Desarrollo Social del municipio de Escobedo, hermano del legislador Jorge Blanco, de la bancada independiente.

"El tiene una compañía inclusive que le maneja las redes sociales a personajes del PRI, a personajes del PAN, y también del grupo independiente, él en lo personal hizo algunos de los ataques y a través de cuentas que presuntamente administra", indicó.

La otra persona que denunció, además de quien resulte responsable de los actos, es el mencionado Pedro Alejo Rodríguez, quien Saldívar asegura que publicó un video denostando su imagen y sexualizándola.