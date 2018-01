Mota ilegal, por daño a salud, no por violencia: Navarrete Prida

México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, subrayó que las drogas son ilegales porque dañan la salud, no por la violencia que genera el narcomenudeo.

Tras participar en la inauguración de la 11 asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), en Guadalajara, destacó que el gobierno federal no apoya la legalización del uso recreativo de la mariguana.

Sobre la propuesta del secretario de Turismo, Miguel de la Madrid, de despenalizar el consumo de la sustancia en destinos turísticos de Quintana Roo y Baja California Sur como medida para combatir la violencia, señaló:

“Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud, no hacen daño a la salud porque sean legales. La ilegalidad deviene del daño a la salud... es un planteamiento que no comparte el Gobierno de la República y fue muy claro a favor del uso medicinal”.

El funcionario anunció que se aplicarán operativos en los estados con niveles “de inseguridad alarmantes” para bajar los niveles de manera pronta y que en las próximas semanas o días se dará a conocer objetivos específicos de la delincuencia.

En la asamblea resaltó que no hay seguridad pública ni procuración de justicia sin respeto a los derechos humanos, y aludió al informe del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en el sentido de que 2017 rompió récord en recomendaciones por esas violaciones.

“No es una buena noticia; 2018 debe ser el año que rompamos récord en el cumplimiento absoluto de esas recomendaciones”, dijo.

CONTRAPARTE

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se manifestó por abrir el debate sobre el consumo de la mariguana no solo para los lugares turísticos, porque lo que está matando a los jóvenes no es el consumo, sino el trasiego de drogas.

En la asamblea de la Copecol insistió en que hay estudios que demuestran una baja en los crímenes con violencia en entidades de Estados Unidos que colindan con la frontera de México donde está permitido el uso médico y recreativo de la mota.

“Quiero insistir en lo que he venido diciendo desde hace un par de años: es necesario abrir un debate respecto a la legalización de la mariguana. No solo en lugares turísticos, sino en todo el país, porque lo que está matando a nuestros jóvenes no es el consumo, es el trasiego y el tráfico de la droga.

“Debemos abandonar posturas moralistas y reduccionistas para entender cuál es nuestra realidad, una realidad que nos está explotando en la cara y que es urgente resolver. Este y otros temas nos exigen atender una discusión realista, y los Congresos locales y todas las autoridades debemos trabajar unidos”, expresó.

“EL MEJOR MODELO”

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó que el modelo que tiene México en materia de mariguana “es el mejor” y fue aprobado recientemente por el Congreso de la Unión.

“Lo que tenemos hoy en el caso de la mariguana es lo que se conoce como un eximiendo de responsabilidad y la iniciativa que presentó el Presidente es para la atipicidad, o sea para que no se ponga conducta típica y en consecuencia los ministerios públicos y los policías no puedan estar molestando a consumidores, y creo que ese es el mejor modelo”, indicó.

Sobre la propuesta del secretario de Turismo mencionó que la iniciativa que dio el Ejecutivo es pertinente, porque se trata de un asunto que debe ser parte de una visión de salud pública.

“En la revisión del marco legal de la cannabis estoy comprometido con la iniciativa presidencial que recibió la Cámara, que básicamente tiene dos partes: la despenalización para ver este asunto como un tema de salud pública, no como tema criminal, y el uso medicinal”.

SENADORA INDEPENDIENTE RESPALDA LA DESPENALIZACIÓN

La senadora independiente Martha Tagle consideró que el gobierno federal es el que no ha mostrado interés en reducir la violencia a través de una reforma que permita la producción y distribución de la mariguana en México.

“Es positivo abrir el debate y tomar la palabra a Enrique de la Madrid sobre la legalización de la mariguana, no solo en destinos turísticos, sino en el país, como una medida para frenar la violencia generalizada y la inseguridad”, puntualizó.

La legisladora lamentó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no tengan una visión integral sobre la política de drogas, ya que su legalización terminará con el alto índice de violencia en el país y con la muerte de miles de personas, por lo que llamó a una reforma integral en el Congreso de la Unión para permitir su portación, producción y venta.

Señaló la importancia de reconocer que México tiene otro escenario respecto de la entrada en vigor de la legalización de la sustancia en California, Estados Unidos, “lo que sin lugar a duda tendrá implicaciones económicas, sociales y de seguridad en nuestro país”.

Con información de: Omar Brito, Lorena López y Francisco Mejía.